Emma Marrone mai vista così, la maglia corta mostra le sue grazie: fan in tilt [VIDEO]

Emma Marrone e il suo debutto su Tik Tok

Emma Marrone sta rispettando le regole dell’Esecutivo rimanendo rigorosamente a casa. Ovviamente non essendo abituata a stare tra le mure domestiche la cantante salentina cerca di passare il tempo realizzando delle dirette su Instagram, facendo musica oppure realizzando dei divertenti video su Tik Tok.

Ebbene sì, anche l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi non ha resistito alla tentazione di aprire un suo profilo sul social network cinese utilizzato maggiormente dai ragazzini. L’artista pugliese nelle ultime ore ha incantato i suoi numerosi follower non solo con la sua splendida voce ma anche con i suoi balletti ad alto tasso di sensualità. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La cantante salentina e il balletto sensuale sui social network

Restando a casa per l’emergenza sanitaria per il Covid-19, Emma Marrone è più attiva del solito sui suoi canali social. Quindi non solo su Facebook e Instagram, ma anche nella piattaforma cinese Tik Tok. Di recente l’artista pugliese ha mostrato ai seguaci di essere in grado di danzare e di avere una sensualità femminile, e non un maschiaccio come la dipingono alcuni sul web.

Sulle note remixate di Sean Paul e Beyoncé, l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha ammaliato come una sirena i follower che la seguono quotidianamente. La salentina si è mostrata con una tuta molto aderente, stuzzicando il popolo di internet con i movimenti del suo bacino. Una danza che oltre ad esaltare le sue curve, mettono in evidenza il suo lato B mozzafiato. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

L’iniziativa social di Emma Marrone ha fatto impazzire il popolo del web, infatti in poco tempo ha ottenuto più di 600 mila likes e tantissimi commenti. Un video che è diventato virale facendo il giro dei vari social network.

Ha corredo della clip la cantante salentina ha scritto la seguente didascalia: “Lunedì. Positività e ironia. E quando vi sentite giù fatevi un balletto. Vi giuro funziona”. Quindi, nonostante la preoccupazione per quello che sta accadendo in Italia e nel mondo per il Coronavirus, la Marrone cerca di pensare ad altro.