Grave lutto ha colpito Fiordaliso: “Te la sei portata via, vaffa***lo Coronavirus”

Grave lutto per Fiordaliso

Nelle ultime ore Fiordaliso è stata colpita da un gravissimo lutto. E’ stata la stessa cantante, attraverso un commovente post sui suoi canali social a dare la triste notizia.

Purtroppo è venuta a mancare sua madre che, stando alle sue parole è deceduta a causa del Covid-19. Nel suo account Twitter l’ex concorrente Music Farm ha scritto le seguenti parole: “Maledetto Covid-19. Ti sei portato via la mia mamma. Vaffa***lo coronavirus!”.

Ebbene sì, la signora Carla non è riuscita a sconfiggere il virus. La donna era diventata popolare sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione di tre anni fa Bake Off Italia – Celebrity Edition, la trasmissione culinaria di dolci che va in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

E’ morta la madre Carla a causa del Covid-19

Qualche giorno fa era stata la stessa Fiordalisa sui suoi profili social a consigliare i follower a rimanere a casa e rispettare le regole. Ora, invece, la nota cantante sta attraversando delle ore cariche di dolore per la morte della madre Carla. Quest’ultima viveva a Piacenza, una delle zone d’Italia più colpite dalla pandemia di Coronavirus.

Un’emergenza sanitaria che sta letteralmente mettendo in ginocchio il nostro Pese causando più di 13 mila vittime. Negli ultimi giorni sembra esserci stato un assestamento e quindi molto preso vedremo una parabola discendente dei contagi e dei morti. Tuttavia non si può abbassare la guardia e continuare a rimanere a casa. (Continua dopo il post)

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020

Anche Fiordaliso, la sorella e il padre erano malati ma ora sono guariti

Nello stesso post su Twitter, Fiordaliso dopo aver avvisato i follower della morte della madre, ha detto anche che lei, il padre e la sorella sono stati contagiati dal Coronavirus ma per fortuna ora sono guariti.

Come dichiarato sui suoi canali social, dove ha comunicato che ha la signora Carla è volata in cielo, la cantante emiliana ha scritto: “Io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto ed è guarito”.