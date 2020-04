“I figli miei e di Ambra Angiolini sono sconvolti”: dramma per Francesco Renga, ecco il motivo

Francesco Renga parla della tragedia che ha colpito Brescia e Bergamo

Chi segue i telegiornali e siti di informazione sa perfettamente che l’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha colpito maggiormente il Nord Italia. In particolare la Lombardia e le provincie di Bergamo e Brescia sono le più colpite.

In queste due città e nella loro provincia si contano moltissimo contagi e altrettanto morti. A distanza di alcune settimane nelle quali gli abitanti hanno sentito solo il rumore delle sirene delle autoambulanze e le campane a morto, da qualche giorno iniziano a vedere una piccola luce in fondo al tunnel.

In una recente intervista radiofonica a I Lunatici, Francesco Renga che è un bresciano doc ha parlato di quello che sta accadendo nella sua città. Ricordiamo che il cantante vive lì con i due figli Jolanda e Leonardo, avuti da Ambra Angiolini. E proprio quest’ultima insieme al suo ex, Jovanotti e Fabio volo hanno aperto una raccolta fondi per gli ospedali della zona.

La preoccupazione del cantante bresciano

Intervenuto nel programma radiofonico di Rai Radio1, Francesco Renga ha detto che nella sua Brescia è stata una tragedia di proporzioni devastanti. “Forse non si è capito qui tra Bergamo e Brescia abbiamo passato dei momenti terribili che sono stati compresi forse in maniera più precisa da tutto il Paese con le immagini delle salme portate via dall’esercito dall’ospedale”, ha precisato l’ex di Ambra Angiolini.

Nelle zone del bresciano e nel bergamasco ci sono dei luoghi dove una intera generazione sono morti a causa del Covid-19. Purtroppo non ci sono più nonni. Lui abita in una villa a pochi passi dall’ospedale, quindi sentiva spesso le ambulanze che andavano e venivano. Per fortuna negli ultimi giorni la situazione sembra essere un po’ migliorata.

Le parole di Francesco Renga sui due figli

Nel corso della lunga chiacchierata con i conduttori de I Lunatici, Francesco Renga ha parlato anche delle sua situazione personale e ai suoi figli Jolanda e Leonardo. “I nostri figli all’inizio l’hanno vissuta come noi, sembravano in un film. Ora sono sconvolti come noi. Io e Ambra siamo molto fortunati da questo punto di vista”, ha detto il cantate bresciano.

Inoltre quest’ultimo ha detto che la sua primogenita ha sempre avuto un grande impulso per il sociale. E’ consapevole di fare parte di una comunità, che è meglio se in quella città tutti stiano comunque bene.