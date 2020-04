Beautiful, trame americane: Steffy disgustata da Thomas

Gli spoiler di Beautiful raccontano che anche Steffy conoscerà la follia di Thomas e ne sarà a dir poco disgustata. Intanto, Ridge finirà per mettere a rischio il suo matrimonio con Brooke, pur di proteggere le malefatte di suo figlio.

Beautiful, nuove puntate: la rabbia di Steffy

Nei prossimi episodi della soap opera americana, che in Italia vedremo in onda su Canale 5 tra qualche mese, Steffy verrà a sapere che Thomas ha tenuto nascosta la verità ad Hope riguardo la piccola Beth. Come svelano le anticipazioni di Beautiful inoltre, la giovane Forrester dovrà accettare il fatto che oramai Liam ha scelto Hope, con la quale crescerà la loro primogenita.

Steffy verrà messa al corrente da suo padre che Thomas è coinvolto in prima persona nell’incidente che ha causato la morte di Emma Barber (Nia Sioux). Fu lui a speronare la sua auto e a non chiamare i soccorsi mentre la stagista giaceva sola e ferita gravemente sul ciglio della strada. Nonostante sappia la verità però, Steffy non avrà il coraggio di denunciare il fratello.

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Ridge prometterà a Thomas di proteggerlo e di non farlo finire in galera per i suoi errori, sebbene gravi. Anche Steffy, nonostante si arrabbi moltissimo con suo fratello, seguirà la linea di Ridge. Al contrario, Brooke Logan sarà sempre più decisa a smascherare il folle Forrester Jr.

Katie gelosa di Brooke

Proseguendo con le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, Bill offrirà a Brooke il suo aiuto e i due passeranno molto tempo insieme, capendo di essere ancora legati. Ciò di certo non farà piacere a Katie, che temerà in un tradimento del suo compagno. Come se non bastasse, i suoi problemi di salute si faranno sentire di nuovo dopo un furibondo litigio con Flo, che proverà a chiedere scusa alla famiglia Logan per il suo patto criminale con Reese.

Shauna invece sarà ossessionata da Ridge e farà di tutto per allontanarlo da Brooke. A far vacillare il matrimonio tra la Logan e il Forrester però, saranno le loro diverse vedute sul futuro di Thomas. Ridge sarà convinto di proteggerlo anche a costo di mentire mentre Brooke vorrà vederlo marcire in carcere.

Infine, gli spoiler di Beautiful svelano che Taylor tornerà in scena per invitare la figlia a non perdere le speranze con Liam. Anche se ora è tornato con Hope, la Hayes non vuole che dimentichi la piccola Kelly e spronerà Steffy a fare leva sui sensi di colpa del suo ex marito. Ci riuscirà? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.