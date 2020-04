Antonio Zequila torna su Instagram dopo il GF VIP, ma scoppia il caos: “Pezzo di me…” (VIDEO)

View this post on Instagram

Non pensavo che questa esperienza mi avrebbe toccato l’anima, facendomi scoprire quelle parti di me che ha volte mi dimenticavo. ✨ Ringrazio il publico sovrano, chi mi ha sostenuto dal primo momento che ho varcato la magica Porta Rossa. Ringrazio @alfosignorini per aver creduto in me 🤞🏻 Porterò con me dei ricordi bellissimi, delle emozioni rinnovate e degli amici ritrovati. Proprio da quella porta rossa una volta uscito, mi rendo conto di che momento duro, difficile che ci ha colto così alla sprovvisto. Sono confuso ma “felice”, e so che andrà tutto bene! 🌈 #gfvip #antoniozequila #grandefratellovip #semifinale #ricordi #andratuttobene