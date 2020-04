Fernanda Lessa confessa, “Piangeva e vomitava in bagno…”

Fernanda Lessa è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP da svariati giorni ormai. E proprio una volta fuori dalla casa, non ha risparmiato commenti su diversi dei suoi coinquilini.

Per alcuni, con cui aveva i rapporti peggiori, ha avuto parole dure mentre per altri, che considera buoni amici, ha avuto parole speciali. Un racconto particolarmente commovente è quello che riguarda una donna all’interno della casa che, a giudicare da queste parole, stava davvero soffrendo molto. Di chi si tratta? Scopriamolo.

Fernanda Lessa, l’amicizia con Adriana Volpe e la confessione

Fernanda Lessa, lo sappiamo, non ha avuto rapporti idilliaci con tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP. Rimarranno nella storia del reality, ad esempio, le litigate con Antonella Elia di cui l’ultima, per dei biscotti, poche ore prima dell’eliminazione.

Se c’è una donna all’interno della casa con cui la Lessa ha stretto un buon rapporto questa è Adriana Volpe. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha dovuto abbandonare la casa a causa di gravi motivi personali. Si è poi saputo che il suocero è deceduto a causa del Coronavirus.

In base a quanto raccontato da Fernanda Lessa, la vita di Adriana Volpe in casa non è stata semplice dal momento in cui ha saputo della malattia del suocero. Nonostante la situazione non fosse ancora precipitata e nonostante la donna avesse deciso di rimanere in gioco, la tensione ed il malessere erano enormi. “Ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale” ha detto la Lessa. “In bagno piangeva e vomitava”, prosegue confermando di essere rimasta sempre accanto a lei.

I momenti terribili di Adriana

Quelli che Adriana Volpe ha vissuto in casa nelle ultime due settimane prima dell’abbandono sono state, secondo Fernanda Lessa, dei momenti terribili. Uno stress emotivo e psicologico, il continuo pensiero alla famiglia da cui era comunque lontana l’hanno spinta alla decisione definitiva.

A dare la spinta decisiva è stata la comunicazione che le condizioni del suocero si erano aggravate in maniera pesante. L’abbandono della Volpe è stata vissuta da tutti gli inquilini in maniera drammatica. Antonella Elia è piombata in un mare di lacrime ed anche Andrea Denver si è lasciato andare alla tristezza.