Barbara D’Urso replica alla petizione per far chiudere i suoi programmi: “Linciata” (FOTO)

In questi giorni, l’argomento più discusso sul web riguarda sicuramente Barbara D’Urso e la petizione che molti telespettatori hanno organizzato contro di lei. Dopo aver pregato in diretta a Live non è la D’Urso, la conduttrice è stata letteralmente linciata sui social per non aver rispettato la laicità del nostro paese.

Moltissime persone, dunque, si sono riunite in un unico coro dando luogo ad una raccolta di firme su Charge.org. I numeri, attualmente, superano i trecentomila consensi, ma come avrà reagito Lady Cologno a tutto questo?

La reazione di Barbara D’Urso alla petizione

Barbara D’Urso è assolutamente abituata alle critiche, stavolta però, pare che i suoi haters facciano sul serio, al punto da creare una petizione finalizzata alla chiusura delle sue trasmissioni. La conduttrice, di solito, non risponde alle provocazioni, anche perché ne riceve così tante che sarebbe impossibile farlo. Ad ogni modo, considerando il clamore suscitato da questa iniziativa, la donna non ha potuto far a meno di intervenire.

Lady Cologno, però, lo ha fatto nel suo stile, pertanto, in modo velato e sintetico. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha condiviso una serie di IG Stories nelle quali ha riproposto una serie di articoli di giornale finalizzati a difenderla. Tra questi appaiono i nomi di numerosi siti alquanto noti, i quali hanno voluto spezzare una lancia a favore della conduttrice. (Continua dopo le foto)

Il sostegno dei fan

Nel caso specifico, c’è chi l’ha difesa ritenendo che non ci fosse nulla di male a pregare. Ognuno ha la libertà di esercitare il proprio culto e la propria fede dove ritiene più opportuno. Altri, invece, si sono limitati a diffondere l’hashtag #iostoconbarbara. Molti altri, invece, reputano che sia più opportuno soffermarsi sui problemi dell’Italia in questo periodo difficile invece che focalizzarsi su cose futili.

La presentatrice Barbara D’Urso, dunque, si è limitata a condividere i messaggi solidali ricevuti dalle persone contrarie alla petizione in suo sfavore. Nonostante stia provando a tutti i costi a fare finta di nulla, però, gli utenti dei social non perdono occasione per ribadirle al di sotto di ogni foto e di ogni post che la sua carriera professionale potrebbe avere vita breve. Sarà davvero così?