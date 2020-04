‘Ritorna in campo…’: Eva Henger da infarto, seno al vento e slip invisibili (FOTO)

Eva Henger continua a stupire i propri seguaci sui social. a Guardarla nessuno direbbe mai direbbe la sexy diva ha 47 anni e ben tre gravidanze alle spalle. In una recente intervista, inoltre, ha dichiarato di essere pronta ad una nuova gravidanza e a riscoprire la maternità in età avanzata. Un sogno che ha nel cassetto da tanto tempo e chissà se la quarantena le porterà fortuna.

Intanto, però, dando uno sguardo al suo profilo social, Eva Henger sembra essere molto malinconica. Da giorni, continua a postare foto di quando ancora era un attrice porno, regalando ai propri fan degli scatti davvero bollenti.

Eva Henger sexy e ammicante sui social

Eva Henger non smette di stupire i propri seguaci e costretta a restare a casa, sembra che la malinconia abbia preso il sopravvento. Da giorni sta sfogliando diversi album dei ricordi, condividendo degli scatti sensuali e addirittura senza veli. Anche in questo caso si tratta di un servizio fotografico fatto in passato che riprende il meglio di se.

In una foto la vediamo in biancheria intima di profilo. Nell’immagine in questione, Eva Henger si lascia andare alla sensualità mettendo in primo piano il suo perfetto lato B . Nella seconda, invece, la vediamo in tenuta decisamente piccante senza veli e con le mani che le coprono il seno. Uno spettacolo per gli occhi, in particolar modo per quelli dei maschietti che si sono ricordati dei ‘bei tempi’. Nel giro di pochissimo tempo le immagini ha conquistato il suo pubblico ricevendo una marea di like e complimenti. (Continua dopo il post)

L’attrice apprezzata e amata dai fan

Eva Henger ha un profilo social di quasi 100mila seguaci. Nelle ultime settimane, vista l’emergenza coronavirus e l’obbligo di restare a a casa, l’ex porno diva è più attiva che mai. Infatti, ha trovato il giusto modo per tenere compagnia al pubblico maschile, postando scatti e servizi fotografici del passato.

In un’intervista esclusiva per “Nuovo” Eva Henger ha parlato del suo desiderio di diventare nuovamente madre. Per ora, ha spiegato che a causa del Covid 19, sarebbe molto fatico se dovesse rimanere incinta quindi per almeno per il momento i suoi progetti sono rimandati.