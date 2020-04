Francesco Monte avrebbe un difetto fisico: lo rivela Alfonso Signorini

Francesco Monte e i suoi nuovi progetti

Qualche giorno fa Francesco Monte ha espresso il desiderio di lasciare l’Italia e magari andare in America per far decollare la sua carriera artistica. Ovviamente il suo desiderio deve aspettare perché al momento gran parte dell’Europa e gli Stati Uniti sono in piena permanenza per il Covid-19.

L’ex fidanzato dell’argentina Cecilia Rodriguez, che fa impazzire le donne sui vari social network, non piace per niente all’attuale conduttore del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini. Un po’ di tempo fa quando il direttore di Chi era opinionista del reality show in versione Vip rivelò che l’ex tronista di Uomini e Donne ha un difetto fisico. Di cosa si tratta?

Francesco Monte e quella volta che venne preso di mira da Striscia la Notizia

Un po’ di tempo fa Francesco Monte era stato preso di mira da Striscia la Notizia per la vicenda canna gate all’Isola dei Famosi. Un polverone sollevato dall’altra naufraga Eva Henger. Successivamente il modello pugliese era stato accusato di essere raccomandato all’interno del Grande Fratello Vip 3 perché non era mai finito in nomination.

In quell’occasione il tg satirico di Antonio Ricci insinuava che Alfonso Signorini avesse un occhio di riguardo per l’ex tronista di Uomini e Donne. Il direttore di Chi, ospite a #CR4 – La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti ha visto nella trasmissione Mediaset lo spezzone in cui lui stesso augura a Monte di arrivare alla fine del gioco, schierandosi dalla sua parte.

Alfonso Signorini svela un difetto dell’ex gieffino

In quell’occasione Alfonso Signorini aveva smentito tutto, anzi si fece una grossa risata. “Io mi faccio una risata. Come faccio a essere suo protettore? Non l’ho mai visto, non lo conosco. Non è il mio tipo perché ha le gambe a X”, aveva detto il conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Quest’ultimo, inoltre, ha confessato che quando Monte stava con Cecilia Rodriguez non l’ha mai visto, non è mai uscito una volta con lui. Il direttore del magazine Chi, inoltre, non capiva per quale ragione Antonio Ricci e Striscia la Notizia lo avevano preso di mira senza alcun motivo valido.