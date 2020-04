Andrea Damante cucina per la sua Giulia De Lellis: i due insieme a cena (Foto)

Ormai del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si parla su moltissimi siti e giornali di gossip. La coppia, tra le più amate tra quelle uscite da Uomini e Donne, sembra essersi riformata dopo diversi mesi.

Dopo la bomba sganciata da Gabriebe Parpiglia qualche giorno fa, sono arrivate le foto del settimanale Chi a confermare il tutto. Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano insieme dopo essere andati a fare la spesa. I due, infatti, stanno passando la quarantena nella casa di Pomezia.

Altri indizi arrivano dai social. I fan della coppia, infatti, hanno notato che dalle stories dei due, sembra che ieri abbiano cenato insieme. Ovviamente non compaiono nella stessa immagine. Molti follower, però, hanno notato un particolare tutt’altro che secondario.

L’infinita storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

L’infinita storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è iniziata nello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Hanno preferito tenere segreto il motivo della separazione, anche se molte voci hanno parlato di un possibile tradimento di Andrea Damante.

Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse, Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. I due per cercare di mantenere la privacy hanno preferito rimanere a Miami.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis e Andrea Damante a cena insieme

Molti dei fan della coppia hanno notato che nella serata di ieri Andrea Damante ha mostrato in una sua stories che stava cucinando qualcosa sulla brace. Non viene mostrato il contenuto avvolto nella carta stagnola. (Continua dopo il post)

A distanza di pochi minuti, però, è stata Giulia De Lellis a mostrare il contenuto dell’involucro. Si tratta di un’orata. Ovviamente i follower della coppia si sono scatenati quando hanno capito che il bel Andrea ha cucinato per la sua Giulia.