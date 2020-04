Elena Morali e l’inaspettata dedica a Scintilla: “Sarai sempre la mia luce” (Foto)

Elena Morali ha fatto molto parlare di sé nelle ultime settimane per la sua nuova storia d’amore con Luigi Favoloso. Le showgirl e l’ex gieffino sono partiti insieme per viversi serenamente la loro storia. Proprio per questo gesto intorno a loro si è creata una grande curiosità. Molto attivi sui social non mancano frasi d’amore e speciali citazioni. Un idillio che sembrava essere finito alcune settimane fa quando i due si erano allontanati.

D’improvviso, però, c’è stato il ritorno di fiamma. E’ arrivata poche ore fa l’inattesa, vista la situazione, dedica di Elena Morali all’ex fidanzato Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. La storia tra i due è finita in maniera abbastanza particolare e della loro vita sentimentale si sono occupati giornali e siti di gossip.

La storia d’amore tra Elena Morali e Scintilla

Elena Morali si è fatta conoscere dal grande pubblico per la partecipazione, nel 2010, a La Pupa e il secchione con Fulvio De Gennaro. La partecipazione a Colorado oltre alla notorietà le regala anche l’amore. Nel 2017 si fidanza con Gianluca Fubelli, conosciuto come Scintilla, più grande di lei di diciassette anni. I due hanno messo fine alla loro storia all’inizio del 2020 a causa del tradimento di lei.

Nelle ultime settimane si è parlato molto spesso del flirt tra Elena Morali e Daniele Di Lorenzo. Stando quanto raccontato dalla showgirl lei avrebbe avuto un attacco di panico mentre era proprio con quest’ultimo. E’ stato avvertito Scintilla arrivato nei pressi del locale per dare un calmante alla Morali. Le forze dell’ordine, però, hanno preferito condurre tutti in questura per chiarire i motivi delle urla della showgirl.

Qualche settimana fa, però, Elena Morali sarebbe andata via dall’Italia in compagnia dell’ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso. E’ stato proprio quest’ultimo a rendere pubblica la notizia. Lo stesso Favoloso, sempre su instagram, ha fatto immaginare che dopo 23 giorni tutto sia già finito. A distanza di alcune giorni, però, il ritorno di fiamma con nuove foto insieme.

La dedica di Elena Morali a Scintilla

Come detto in precedenza, in questo periodo della sua vita Elena Morali è fidanzata con Luigi Favoloso. Una storia nata sotto i riflettori e che desta grande curiosità anche sui social.

Proprio su instagram Elena Morali ha voluto fare una dolce dedica a Scintilla. La showgirl ha scritto al suo ex fidanzato che una persona così non potrà mai uscire dalla sua vita, che il tempo trasforma le cose ma non le elimina e che lui sarà sempre la sua luce.