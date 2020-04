Pechino Express, Vera Gemma parla di Gennaro Lillio: “Mi ha fatto un certo effetto dormire accanto a lui”

Gennaro Lillio e Vera Gemma sono due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Pechino Express. La coppia, nata nella seconda parte del programma, si è messa in luce per la grande generosità mostrata per superare le tantissime difficoltà. Il modello partenopeo aveva iniziato la sua avventura televisiva in compagnia di Luciano Punzo ma sono stati eliminati molto presto.

Vera Gemma, invece, ha intrapreso questo percorso insieme ad Asia Argento che però si è infortunata abbastanza gravemente dopo poche puntate. A questo punto Vera Gemma ha scelto proprio Gennaro Lillio per proseguire Pechino Express, dando vita a I Sopravvissuti. Proprio la figlia d’arte ha rivelato di aver provato uno strano effetto durante il viaggio. In particolare la concorrente ha fatto riferimento alla prima volta che hanno dormito insieme.

Il percorso di Gennaro ed Vera a Pechino Express

Gennaro Lillio e Vera Gemma hanno affrontato questa avventura con grande spirito di sacrificio. La prima tappa ha visto i concorrenti partire Ko Phra Thong, la Spiaggia del Buddha d’oro, fino a Surat Thani il mercato notturno San Chao, per un totale 277 km. A seguire tutte le coppie hanno affrontato il viaggio, diviso in ulteriori tre tappe, da Khao Chong Krachok fino al tempio Wat Benchamabophit a Bangkok. Un percorso irto di difficoltà e lungo oltre mille chilometri.

C’è poi stato il passaggio in Cina dal tempio di Chongsheng a Longsheng il cosiddetto Ponte del Vento e della Pioggia, dove si è conclusa la sesta tappa. Le coppie ancora in gara prima di arrivare al traguardo, fissato a Seul, dovranno passare per Wuzhou, Shenzhen, Taekwondowon tappe finali delle prossime puntate, le prime due in Cina mentre l’ultima in Corea del Sud.

Anche se non è stata ancora mandato in onda tutto il programma, la coppia composta da Gennaro Lillio e Vera Gemma è stata eliminata. Nonostante la delusione, però, i due pare siano rimasti molto amici.

La confessione di Vera Gemma su Gennaro Lillio

Vera Gemma ha rilasciato un’intervista a Oggi, nella quale ha raccontato del suo percorso in oriente. Ovviamente l’ex concorrente di Pechino Express ha parlato anche del suo compagno di viaggio Gennaro Lillio.

La donna ha confessato candidamente di aver provato una strana sensazione quando per la prima volta hanno dormito insieme in Thailandia. Vera Gemma ha subito chiarito che non c’è stato nulla tra di loro e che grazie a questa esperienza sono molto amici. Anzi la donna ha aggiunto che nel giro di pochi giorni sono diventati come fratello e sorella.