Roberta Di Padua UeD: la donna ribelle afferma che non ha bisogno degli uomini(VIDEO)

Roberta Di Padua, la donna potrebbe non tornare a Uomini e Donne

Roberta Di Padua dama del trono over di Uomini e Donne sembra aver preso una decisione tanto importante quanto impossibile. La bella donna che in passato ricordiamo aver frequentato per parecchio tempo Riccardo Guarneri e successivamente.

Anche Armando Incarnato ha affermato su Instagram in un post di avere deciso di stare da sola perché non ha bisogno degli uomini. L’affermazione potrebbe essere arrivata a seguito di un periodo di confusione, di stress o forse a causa delle sue disavventure amorose.

Nello stesso post si mostra intenta a fare dei lavoretti in casa prettamente maschili. È impossibile crederci, dato che la donna già bella di suo ultimamente si è dedicata anche ai ritocchini estetici proprio per sembrare ancora più bella. Se così fosse per quale motivo avrebbe dovuto decidere di rimanere da sola e intanto impreziosirsi?

In realtà infatti sembrerebbe, al di fuori, voler impressionare qualcuno, ma chi è il protagonista della sua vita, chi è il soggetto sul quale vuole fare colpo? Ma tornerà a Uomini e Donne?

Roberta Di Padua ancora sofferente per Armando?

Roberta Di Padua durante le ultime puntate di Uomini e Donne si è mostrata sofferente, sembrerebbe ancora interessata ad Armando con il quale continuano incessanti le discussioni, che tengono incollati gli spettatori allo schermo della TV. Proprio adesso che il programma è in stop i telespettatori non fanno altro che aspettare che ricominci proprio per sapere come è andata a finire tra i due.

Potrebbe essere che la donna non ritorni nemmeno più negli studi Mediaset proprio perché ha capito di bastarsi da sola. Ma sarà davvero così? Il dubbio è vivo nei telespettatori e nei follower dato che giusto il caso ha voluto che subito dopo che la donna ha mostrato di stare lavorando in casa, lo ha fatto anche Armando. Pura coincidenza?

Armando e Roberta sono insieme?

Proprio così, in una storia di Armando l’uomo è intento a fare dei lavori in casa. Non sembra una vera stranezza? A primo impatto l’uomo non sembra essere un amante dei lavoretti in casa, ma chissà potrebbe anche esserlo ma non darlo a vedere.

Ma il problema non è tanto questo. Ci si chiede piuttosto se non siano insieme nella stessa casa. Chissà se i due hanno deciso di trascorrere insieme la quarantena. Magari hanno trovato il modo per chiarire il tutto, mettere qualunque problema da parte e andare avanti oltre tutto e tutti.

Ad ogni modo lo scopriremo non appena il trono over ripartirà e si spera che non passi troppo tempo.