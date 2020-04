Federica Lepanto l’ex Gf smentisce tutto via social è una fake news non ho il coronavirus

ederica Lepanto si mostra al fianco di un dottore, l’ex gieffina sta bene

Federica Lepanto nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram una foto in cui si vede insieme ad un dottore in ospedale. La donna sta seguendo i suoi turni di lavoro come sempre, nulla è cambiato anche perché la situazione nella sua città al momento non sembra essere tanto preoccupante.

La bella gieffina vive in Campania, dove più che di coronavirus, si parla di psicosi. Recentemente su internet gira notizia che abbia contratto anche lei il virus essendo a contatto minuto per minuto con persone ammalate negli ospedali, sull’ambulanza ecce. Ricordiamo che è Federica è infermiera e lavora con il 118. Ecco perché è costretta a stare a stretto contatto con i pazienti, ciò però non significa che anche lei sia adesso ammalata.

Federica Lepanto smentisce tutto e racconta che……

Federica Lepanto ha preferito smentire la la notizia sin da subito, quindi si è mostrata in splendida forma munita di guanti e mascherina. Racconta che in questo periodo il 118 riceve tantissime telefonate, non si tratta però di gente sofferente, Infatti i sintomi che accusano sono abbastanza confusi e non hanno a che vedere con il coronavirus. C’è tanta paura in giro, la maggior parte delle chiamate arriva per bisogno di parlare con qualcuno e quindi bisogno di essere rassicurati.

Alla giornalista che chiede se ha paura di contrarre anche lei il virus, di stare male, risponde di essere sicura di potercela fare, semplicemente perché conosce le regole. Per non ammalarsi basta indossare sempre le mascherine ed i guanti ed evitare di entrare a stretto contatto con i pazienti. Il protocollo esiste e va seguito, dopodiché ognuno ha scelto il proprio mestiere, basta essere di grande responsabilità e maturità.

Una scelta saggia e matura, la gieffina non si pente delle decisioni

Sappiamo quanto Federica voleva diventare un’infermiera, ci teneva tantissimo e una volta esserci riuscita, non può assolutamente pentirsi delle sue decisioni. Pro e contro. Tra i contro il gossip ingiustificato. In questo periodo non è l’unica ad essere chiamata in causa, non è l’unica sulla quale si fa tanto gossip negativo.

Per esempio ieri sera è toccato smentire la notizia che coinvolgeva Maurizio Costanzo. Qualcuno aveva Infatti messo in giro la voce che Maurizio Costanzo era stato ricoverato perché risultato essere positivo al tampone del coronavirus.

Probabilmente tutto questo sta accadendo non soltanto per cogliere l’occasione e mettere in giro false notizie, ma anche perché molti personaggi famosi che scompaiono per lunghi periodi soltanto alla fine rivelano di avere contratto il virus e di averlo sconfitto. È facile quindi immaginare che chi non si fa vedere per qualche ora non lo fa perché probabilmente sta male. Non è il caso di Federica.