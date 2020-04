Alessandro Greco, come sta passando il Coronavirus?

Alessandro Greco come sta in tempi di Coronavirus? Il presentatore è stato intervistato da casa sua a La Vita in Diretta con sua moglie Beatrice Bocci. Il virus, proveniente dalla Cina, ma che si sta diffondendo in tutto il mondo sta provocando tantissimi morti e contagiati. In particolare, in Spagna, dove i morti crescono a dismisura e non si vede ancora un pò di luce. Anche in Italia, purtroppo, l’epidemia è stata devastante.

In particolare a Bergamo. Il cantante Roby Facchinetti ha scritto una canzone dedicata alla città lombarda, nella quale risiede. “Rinascerò, rinascerai” si chiama il brano, il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale di Bergamo Giovanni XXIII.

I vip colpiti dal Coronavirus

Il Coronavirus ha colpito anche personaggi famosi, come il segretario del PD Luca Zingaretti, il giornalista Nicola Porro, mentre in Inghilterra il premier inglese Boris Johnson ed il principe Carlo. Più crudele il destino di Lucia Bosè, che è morta a causa del virus.

Anche Fiordaliso ha avuto una bruttissima esperienza con il Coronavirus e che ha raccontato poco fa nel programma di Rai 1 La Vita in Diretta. Il programma La Vita in Diretta ha intervistato il presentatore Alessandro Greco, il quale ha detto come sta passando questi brutti tempi per il nostro paese.

Le parole di Alessandro Greco, l’elogio sui social al figlio Lorenzo

“Volevo esprimere la nostra vicinanza a quelle persone che in questa situazione di particolare disagio ed emergenza già si trovavano in una situazione di difficoltà”. Ha iniziato così Alessandro Greco nell’intervista a La Vita in Diretta, in collegamento video da casa sua dove è costretto a stare a causa del Coronavirus. Alessandro Greco ha anche detto come sta passando questo periodo con la sua famiglia.

Assieme a Greco c’erano la moglie Beatrice Bocci ed il figlio Lorenzo. Lorenzo Greco ha 21 anni ed è il cantante del gruppo rock The Old Blossom. È particolarmente seguito sui social, in particolare dalle ragazze che anche oggi con molti post lo hanno elogiato. “Bono Lorenzo Greco”, “quanto è gnocco” e “subito sul trono di Uomini e Donne” sono i complimenti che le tante fan hanno fatto al giovane ragazzo.

Alessandro Greco è stato uno dei concorrenti della prima edizione del Cantante Mascherato andata in onda a gennaio. A settembre 2019 ha condotto Miss Italia, mentre nella stagione 2017/28, sempre su Rai 1, ha condotto il quiz pomeridiano Zero e Lode.