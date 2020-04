Durissimo scontro social tra Soleil Sorge ed Elena Santarelli:”Agisci da hater invidiosa e frustrata”

Soleil Sorge nel corso degli ultimi giorni è stata al centro di aspre polemiche. La bella influencer dopo l’avventura a Pechino Express è stata presa di mira per il suo comportamento avuto con la madre.

In questi giorni così difficili per l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus, Soleil Sorge è in Repubblica Dominicana. Molto attiva sui social continua a postare foto per tenere compagnia ai suoi migliaia di follower.

Proprio per una di queste immagini è stata duramente attaccata da Alberto Dandolo. La risposta di Soleil non si è fatta attendere. Con parole abbastanza forti e dirette ha spiegato il suo punto di vista. Elena Santarelli ha poi scritto sotto l’immagine ripostata dal giornalista che il problema vero non è lei ma chi la segue. A questo punto l’ex protagonista di Uomini e Donne si è letteralmente scatenata, dando vita ad uno scontro social durissimo.

Soleil Sorge bloccata in Repubblica Dominicana

Soleil Sorge, dopo l’avventura a Pechino Express con la madre, è partita in vacanza con il padre in Repubblica Dominicana. Secondo quanto ha raccontato quando è arrivata ai Caraibi ha saputo di quanto stava accadendo nel nostro paese. Durante la sua permanenza la situazione in Italia è precipitata ed è scattata la chiusura degli aeroporti con migliaia di voli cancellati. A causa di questo la ragazza ha spiegato di non poter fare ritorno a casa.

Nonostante questo nelle ultime settimane il suo profilo è stato molto attivo. Tante le foto in costume che ha postato e con le quali ha trovato l’apprezzamento dei suoi fan. E’ stata proprio una di queste, però, a sollevare un polverone. La bella influencer stesa su un tronco da sfoggio a tutto il suo fascino. Alberto Dandolo ha attaccato Soleil Sorge scrivendo che la ragazzina era fuggita in Repubblica Dominicana per evitare la quarantena, non si stava curando della situazione del suo Paese e stava pubblicando allegramente foto in cui struscia il suo punto G su un tronco latino.

La polemica social tra Elena Santarelli e Soleil Sorge

Soleil Sorge ha risposto immediatamente all’attacco che non è fuggita ma aveva in programma di fare quel viaggio per raggiungere suo padre da tempo. A seguire il commento di Elena Santarelli secondo il quale il problema vero non è lei ma chi la segue.

A questo punto Soleil Sorge ha preso le parti dei suoi fan, usando parole molto forti. Secondo l’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, la Santarelli dovrebbe rivalutare le sue priorità. Magari dedicandosi alla proprio felicità, anziché agire da hater invidiosa e frustrata. Staremo a vedere se la showgirl replicherà nelle prossime ore.