“Tra noi c’è qualcosa…”: Loredana Lecciso rompe il silenzio su Al Bano Carrisi

Loredana Lecciso sta insieme ad Al Bano

Qualche giorno fa era stato lo stesso Al Bano ad anticiparlo, mentre ora è toccato il turno di Loredana Lecciso. Attraverso una lunga intervista al magazine Nuovo, l’ex soubrette salentina ha confessato che sta trascorrendo la quarantena insieme al Maestro Carrisi.

I due insieme ai loro due figli Jasmine e Bido si trovano nella tenuta di Cellino San Marco. La donna ha rotto il silenzio dicendo tra loro due c’è qualcosa di magico.

Nonostante la separazione avvenuta un po’ di tempo fa tra l’artista pugliese e l’ex compagna sembra essere cambiato nulla. La donna ha precisato che stava insieme ad Al Bano anche prima che scoppiasse l’epidemia del Covid-19, ma in questi giorni sono più uniti facendo delle cose come una cera famiglia. Prima ognuno di loro era preso dai propri impegni, ora invece si riuniscono per pranzare e cenare assieme.

Loredana Lecciso e il nuovo rapporto col Maestro Carrisi

In queste ultime settimane Al Bano, Romina Power è Loredana Lecciso sono tornati ad infiammare il web con delle vicende che riguardano il triangolo amoroso. Qualche giorno fa era stato lo stesso Maestro Carrisi attraverso un’intervista al magazine Voi a confermare la sua convivenza a Cellino San Marco con l’ex compagna.

Inoltre di recente la donna ha condiviso una serie di scatti su Instagram che la mostra in atteggiamenti affettuosi col padre dei suoi due figli. Nel corso della chiacchierata col giornalista di Nuovo, Loredana ha confessato di essere più riflessiva e meno impulsiva rispetto il passato. Ora si gode le cose semplici insieme al cantautore, come passeggiare insieme o dialogare a lungo.

Loredana Lecciso non litiga più con Al Bano

Intervistata dal noto periodo di gossip, Nuovo, Loredana Lecciso ha confessato che non litiga più con Al Bano. Ricordiamo che l’ex soubrette salentina ha un carattere abbastanza forte ed è molto orgogliosa. In modo ironico, la donna ha detto che questo cambio caratteriale potrebbe essere dovuto all’età, a quanto pare sta invecchiando.