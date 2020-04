Adelaide del Paradiso delle signore fa spoiler: “Grande colpo di scena al matrimonio della contessa”

Vanessa Gravina, alias Adelaide nel Paradiso delle signore, ha rilasciato un’intervista a TV Serial nella quale ha parlato della sua quarantena ed ha fatto anche qualche piccolo spoiler sulla soap.

L’attrice è apparsa alquanto provata da ciò che sta accadendo in Italia ma, allo stesso tempo, non ha potuto fare a meno di lasciar trapelare l’ironia e il sarcasmo che da sempre la contraddistinguono.

La quarantena di Vanessa

Nel corso dell’intervista Adelaide del Paradiso delle signore ha spiegato di trascorrere queste giornate di quarantena riscoprendo una pratica che non seguiva da tempo: il sonno. L’attrice ha raccontato che in questo periodo così assurdo si sta riposando molto e sta recuperando tutte le ore d sonno perse negli anni di lunga e onorata carriera. Inoltre, molto interessante è stato il riferimento a come avrebbe affrontato la contessa tutta questa situazione.

Ebbene, stando a quanto rivelato da Vanessa Gravina, la protagonista della fiction avrebbe sicuramente trovato il vaccino contro il COVID-19, 20 e anche 21. Come è possibile vedere, dunque, la donna ha aggiunto una punta d’ironia in tutto questo dramma. In seguito, ha spiegato di essere in contatto con molti colleghi, specie grazie alla chat di gruppo in cui ci sono tutti. Tuttavia, le persone che sente più spesso sono sicuramente, Umberto e Agnese.

Spoiler su Adelaide del Paradiso delle signore

Verso la parte conclusiva dell’intervento, però, l’attrice ha fatto qualche spoiler sul Paradiso delle signore, specie per quanto riguarda la contessa Adelaide. In particolar modo, ha detto che ci saranno dei grossi colpi di scena al suo matrimonio con Achille Ravasi. Naturalmente, non ha potuto dire di che genere di novità si tratti, ad ogni modo, pare che sarà qualcosa di davvero inaspettato.

La contessa riuscirà a sposare Achille rinunciando per sempre ad Umberto oppure no? La protagonista dell’intervista ha ringraziato i fan della soap per l’affetto e la devozione mostrate. Inoltre, ha concluso l’intervista con un messaggio di speranza per tutti dicendo che insieme riusciremo ad uscire da questa situazione, bisogna solo avere un po’ di pazienza. Intanto, un buon modo per trascorrere il tempo, secondo il suo punto di vista, è guardare il Paradiso.