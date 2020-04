Uomini e Donne, lo sfogo di Alessandro Zarino su Veronica Burchiello

Lo sfogo di Alessandro

Dopo l’addio di Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche, è stato reso pubblico anche quello di Alessandro Zarino e Veronica Burchiello. Il pubblico di Maria De Filippi non ha accolto bene la notizia perché si sono appassionati alla loro storia.

Dopo varie difficoltà sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne. Lei ha rinunciato al trono per dare un’altra possibilità all’ex tentatore, ma le cose non sono andate a buon fine. Ad annunciarlo è stato lui sul web. Per colpa del Coronavirus non si sono più visti, di conseguenza non si sono chiariti come avrebbero dovuto.

‘Tutto è andato sottosopra in un attimo’

Lo sfogo di Alessandro non è passato inosservato sui social, dal momento che è un personaggio pubblico molto seguito. Ogni giorno pubblica delle Instagram Stories dando consigli sull’alimentazione e l’attività fisica. Qualche settimana fa, però ha fatto uno strappo alla regola scrivendo un post inerente alla fine della sua storia.

Ha ammesso che sta soffrendo per la situazione che è peggiorata a causa della pandemia. Non ha avuto modo di prendere un treno per raggiungerla e ciò li ha allontanati ancor di più. Il tutto è avvenuto sfuggendo al loro controllo. Non hanno tentato di recuperare il rapporto, nato mesi fa davanti alle telecamere, perché non c’è stato il tempo per consolidare le basi.

Come se non bastasse l’ex tronista ha saputo che Veronica si sta sentendo con un altro. Questa voce di corridoio è stata subito smentita dalla diretta interessata. I due stanno soffrendo, quindi hanno invitato le persone a non alimentare il loro dolore con stupidi pettegolezzi.

‘Lo seguo solo perché ho la passione per le moto’

Da qualche settimana si dice che ci sia del tenero fra Veronica e Andrea Iannone. La ragazza ha messo una serie di like ad alcune sue foto del profilo Instagram. In realtà lei ama le moto, infatti ne ha una tutta sua. Segue l’ex di Giulia De Lellis solo perché è una sua fan, dunque non c’è nulla di più. Ha voluto precisare questa cosa per non alimentare delle false supposizioni su un loro presunto flirt.