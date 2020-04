Uomini e Donne, ecco le nuove e originali regole del programma

Le nuove e originali regole

Purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus molti programmi televisivi non stanno più andando in onda. I telespettatori si sono lamentati della scelta fatta dai vertici della Mediaset perché vorrebbero svagarsi con il solito intrattenimento. Uno dei programmi più amati è senza dubbio Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Sia le puntate del Trono Over che quelle del Classico da anni riscuotono un enorme successo e il merito è dei partecipanti. Questi decidono di mettersi in gioco per trovare l’anima gemella, anche se in alcuni casi ci cerca altro, come il business. Lunedì 30 marzo la redazione ha preso una decisione per far portare avanti le conoscenze nate sotto i riflettori.

‘Vuoi corteggiare a parole?’

Le nuove e originali regole di UeD sono state rese pubbliche sul web e sembra che abbiano avuto un buon riscontro. Il corteggiamento sarà possibile sulla piattaforma online del programma. Al momento una tronista e una dama sono disponibili a una chiacchierata con eventuali spasimanti. Si tratta di Giovanna Abate e Gemma Galgani. Potranno essere corteggiate da chiunque provi un interesse per loro.

La prima è nota per non essere stata scelta da Giulio Raselli. Il ragazzo ha scelto Giulia D’Urso e attualmente stanno passando la quarantena sotto lo stesso tetto. Nonostante si dichiarino sempre più innamorati, molti non credono ancora nella loro storia. La redazione ha proposto a Giovanna il trono che ha accettato senza esitazione.

Per ora solo il corteggiatore Sammy Hassan le ha dedicato una Instagram Story. Per quanto riguarda Gemma non ha avuto tanta fortuna in amore. Dopo l’ultima frequentazione aveva perso le speranze, ma poi prima della sospensione del programma ha conosciuto un altro. Non si sa come stiano andando le cose, fatto sta che non riceverà più le petulanti critiche di Tina Cipollari.

‘Non ci fermiamo’

Raffaella Mennoia ha annunciato ai suoi follower che la redazione continuerà a lavorare. In questi giorni, infatti, lei e i suoi collaboratori stanno lavorando per la nuova edizione di Temptation Island. Stanno facendo sia i provini per i nuovi tentatori che per le coppie. Ovviamente il tutto si sta svolgendo tramite colloqui virtuali. Anche Maria De Filippi non ha intenzione di fermarsi. Domani condurrà la finale di Amici 2020.