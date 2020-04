Tempesta D’Amore anticipazioni 3 aprile 2020: Michael assume farmaci, Natascha preoccupata

Appuntamento imperdibile con le anticipazioni di Tempesta D’Amore. Colpi di scena, intrighi e confessioni d’amore sono alcuni degli ingredienti presenti nella puntata della soap tedesca in onda venerdì 3 aprile su Rete 4.

Boris fa di tutto per scoprire che cosa nasconde suo padre. Lucy non sa se raccontare a Franzi del suo nuovo amore. Marianne prepara una nuova trappola per Jessica. Valentina è ancora turbata per l’esperienza in carcere ma il gesto di Fabien la spiazza. Michael, morso dai sensi di colpa, assume farmaci.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Fabien sorprende Valentina

Boris è convinto che suo padre nasconda qualcosa e così decide di affrontarlo. Il ragazzo vuole che Christoph racconti tutta la verità. Ci riuscirà? Nel frattempo, Franziska e Lucy parlano di uomini. La sorella della defunta Romy si vergogna di raccontarle del suo nuovo amato, Paul Lindbergh. La verità è che non sa se fidarsi ciecamente della sua amica. Nonostante le difficoltà vissute nei giorni scorsi, la famiglia di Robert prova ad andare avanti.

Valentina finge di stare bene ma in realtà l’esperienza carceraria l’ha segnata nel profondo. Solo Fabien si accorge che la sua fidanzata soffre ancora per ciò che le è successo negli ultimi tempi. Per sollevarle il morale, la sorprende con un’autentica dichiarazione d’amore.

Marianne prepara una trappola per Jessica

Le anticipazioni della puntata della 15esima stagione di Tempesta D’Amore in programma venerdì 3 aprile, rivelano che Michael soffre d’insonnia. Per tale motivo, il dottore assume sonniferi. La verità è che non si dà pace per non essere riuscito a salvare la vita della sfortunata Romy.

Ma ancora non sa che la sorella di Lucy ha bevuto per sbaglio una sostanza letale creata da Annabelle per avvelenare Denise. Per tirarsi su il morale, il dottore decide di allenarsi con Paul ma ottiene solo risultati deludenti. Natascha è molto preoccupata per il marito.

Marianne non demorde! Disposta a tutto per rovinare il rapporto che c’è tra Henry e Jessica, la signora prepara una trappola per l’estetista dell’hotel. Credendo nella buonafede della madre di Henry, la giovane Bronckhorst ci casca. Involontariamente, poi, la madre della piccola Luna mette il veterinario nei grossi guai, che ferito nell’orgoglio, l’affronta. Il piano della pettegola Marianne sembra funzionare.