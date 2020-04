Coronavirus in Italia, bollettino del 2 aprile 2020, 115.242 contagi

Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha reso noto il bollettino dei dati sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Numeri che, un’altra volta, ci confermano il trend positivo, o quanto meno stabile, dei contagi nel Bel Paese. Il numero totale di coloro che sono stati affetti dal Coronavirus sono, ad oggi, 115.242. Diminuiti, rispetto alla giornata di ieri, i nuovi contagi. Aumentati, invece, i deceduti nell’arco delle ultime 24 ore.

Coronavirus in Italia, 83.049 positivi

I numeri di oggi 2 aprile 2020 riguardanti la diffusione del Coronavirus in Italia ci confermano un trend stabile e positivo come quello dei giorni scorsi. In base a quanto comunicato da Borrelli, nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 2.477 persone portando il numero di coloro che sono attualmente positivi ad un totale di 83.049. Da notare, in questo caso, come vi siano stati, rispetto al bollettino dell’1 aprile 2020, circa 500 contagi in meno.

Tra coloro che risultano attualmente positivi al Covid-19, 50.456 (ovvero il 61% del totale) sono coloro che si trovano al proprio domicilio in isolamento fiduciario. Questi soggetti sono quelli con sintomi lievi o che, addirittura, non presentano alcun tipo di sintomatologia. Gli ospedalizzati sono, invece, 28.540 e di questi sono 4.053 quelli che hanno avuto necessità di un ricovero in terapia intensiva. A ben guardare, solo 18 casi in più rispetto a ieri.

Il numero dei morti è, purtroppo, ancora elevato. Hanno perso la vita, infatti, un totale di 760 pazienti. Ieri erano 727. Il totale dei deceduti, a questo punto, è pari a 13.915. Risultano essere 1.431, invece, le persone che oggi sono guarite dal Coronavirus portando il numero totale dei guariti a 18.278.

Le Regioni italiane più e meno colpite

I dati di oggi ci confermano quelle che sono le cinque Regioni italiane più colpite dal Coronavirus. Si tratta, anche in data odierna, di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana. Anche in queste Regioni, comunque, il trend segue quello nazionale con un lento ma graduale calo dei contagi. In particolare, i positivi in Lombardia sono attualmente 25.876, in Emilia Romagna 11.859, in Piemonte 8.799, in Veneto 8.578 ed in Toscana 4.789.

Le Regioni meno colpite sono il Molise con 133 casi (solo 2 in più di ieri), la Basilicata con 233 casi (+ 8 casi) e la Valle D’Aosta (+16 casi).