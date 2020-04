Beautiful, anticipazioni dal 5 all’11 aprile: arriva Shauna

Pronte le anticipazioni di Beautiful dal 5 all’11 aprile 2020 su Canale 5. A Los Angeles arriverà Shauna, che darà molti problemi ai Logan e anche ai Forrester, visto che si interesserà a Ridge, mandando su tutte le furie Brooke. In questa settimana di programmazione, Bill scoprirà una inaspettata verità che gli cambierà per sempre la vita.

Beautiful trame settimanali: la Fulton arriva in città

Nelle puntate della prossima settimana della soap opera, Quinn e Sally inizieranno a guardarsi con meno astio. La Spectra dirà alla Fuller di amare molto Wyatt e le prometterà di svolgere al meglio il suo lavoro da stilista, ora che le è stata data questa splendida opportunità.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Beautiful, Thomas sarà pronto a confortare Hope per la perdita di Beth ma i suoi intenti non saranno chiari. Douglas proverà sempre più affetto per la giovane Logan che, dal canto suo, avrà un po’ di serenità, potendo esprimere il suo istinto materno. Flo intanto, dirà a sua madre di aver riallacciato i rapporti con lo Spencer.

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful, vedremo Flo ansiosa di ricevere i risultati del test del DNA che le riveleranno l’identità di suo padre. Wyatt, anche in questa occasione, le starà accanto facendo ingelosire Sally. Flo avrà anche un’altra sorpresa, visto che sua madre Shauna arriverà in città. La donna stupirà tutti dimostrando di conoscere da molto tempo Quinn. Le due hanno avuto una storia d’amore con Bill e ad entrambe il Dollar ha spezzato il cuore. Shauna e Quinn ricorderanno quel periodo con malinconia e rabbia nello stesso tempo.

Flo scopre chi è suo padre

Le puntate di Beautiful regaleranno un colpo di scena. Shauna dirà a Quinn di essere giunta a Los Angeles con l’obiettivo di impedire a sua figlia di scoprire chi è il suo vero padre. La Fulton però farà male i suoi conti, visto che la furba Flo ha già fatto le analisi del DNA. Intanto, Thomas capirà di essersi innamorato di Hope ma, almeno per ora, terrà per sé i suoi sentimenti.

Infine, negli episodi di Beautiful in onda dal 5 all’11 aprile su Canale 5, Shauna capirà di non poter fare più niente per nascondere la realtà dei fatti. Andrà così da Bill per dirgli che Flo è sua figlia. Lo Spencer non ci crederà, ma a fargli cambiare idea saranno le analisi del DNA, che confermeranno quanto detto dalla Fulton. Wyatt sarà incredulo, così come suo padre.