Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 aprile2020: Filippo incontra Tommaso

Spazio alle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 6 al 10 aprile 2020. Filippo incontrerà Tommaso e sarà pronto a chiudere per sempre i conti con lui. Serena penserà alla sua situazione sentimentale, mentre Andrea e Serena non sembreranno pronti a risolvere la loro crisi coniugale.

Un posto al sole anticipazioni settimanali: Ferri preoccupato per il figlio

Nelle puntate settimanali della soap opera Upas, Filippo sarà deciso a ritrovare Carmen. Tuttavia, un imprevisto lo coglierà di sorpresa, visto che incrocerà Tommaso. Gli episodi di Un posto al sole svelano inoltre che Roberto sarà in ansia per l’esito del test di paternità. Serena invece farà chiarezza nel suo cuore, capendo chi ama veramente.

Nelle puntate di Un posto al sole, Franco proverà a far riconciliare Andrea e Arianna, ma la loro crisi è molto profonda e nemmeno l’aiuto del Boschi sembrerà funzionare. I due si parleranno ma senza trovare soluzione. Filippo invece farà infuriare Roberto, visto che non si recherà in ospedale per sottoporsi alla dialisi. Niko e Manuela si avvicineranno molto. Alberto sta per avere tra le mani i risultati del test del Dna: sarà davvero il padre del bimbo che Greta porta in grembo? Pare che la cosa non gli dispiaccia, facendo andare su tutte le furie suo padre.

La scoperta di Nunzio

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda la prossima settimana su Rai 3, Giulia penserà al progetto che vede la collaborazione tra Vintariello e il suo centro d’ascolto. La Poggi cercherà aiuto in sua figlia Angela, anch’essa assalita dai dubbi. Nel frattempo, Nunzio farà una scoperta che lo lascerà senza parole, gettandolo nello sconforto. La crisi tra Andrea e Arianna si farà ancora più forte e nessuno dei due vorrà fare un passo verso l’altro.

Arriverà il momento della verità. Roberto saprà che è il padre del figlio di Greta e i due si daranno una seconda possibilità. Giulia e Angela finiranno per litigare, mentre Nunzio non si fiderà più di Franco, colpevole di avergli nascosto la verità su suo nonno. Infine, nelle puntate di Un posto al sole in onda la prossima settimana, Guido sarà alle prese con la focosa Isabella.

Ricordiamo che si tratta di repliche, in quanto le riprese dei nuovi episodi sono state sospese per via dell’emergenza sanitaria ancora in corso nel nostro Paese fino a data da destinarsi. Intanto, potremo rivedere episodi che hanno lasciato il segno negli affezionati fan della soap opera partenopea in onda su Rai 3 da ormai 20 anni.