Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto dispiaciuta per Antonio Zequila: “Ha sofferto molto…”

Il Grande Fratello Vip volge al termine, sono stati determinati tutti i finalisti del reality. Tra questi c’è anche Paola Di Bendetto che è stata una delle assolute protagoniste del programma condotto da Alfonso Signorini.

Ad un passo dall’ultimo atto è stato eliminato Antonio Zequila. L’attore nell’ultima settimana ha confessato di volere a tutti i costi la finale ma purtroppo per lui il pubblico ha deciso diversamente.

Quest’ultimo è stato senza ombra di dubbio ha regalato molte emozioni. E’ stato al centro di tante liti e discussioni. Per lui sono entrate donne del suo passato e con queste ha regalato momenti di grande divertimento. Negli ultimi giorni tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila ci sono state delle tensioni. Nonostante questo l’ex madre natura si è detta dispiaciuta.

Il percorso di Paola e Antonio al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello. La giovane è stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto un comportamento molto dolce con tutti tanto da farsi apprezzare in maniera trasversale da tutti i componenti della casa. Paola ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più le ha confermato la forza del sentimento.

Antonio Zequila sin dall’inizio ha mostrato tutta la sua simpatia. Ha cercato di essere sempre gentile con le donne che sono stato il suo argomento principale. Anche durante le dirette Alfonso Signorini ha fatto entrare alcune presunte fiamme dell’attore. Lui ha sempre scherzato su questa sua vena da tombeur de femme. La sua avventura al Grande Fratello Vip si è interrotta in semifinale quando è stato eliminato al televoto con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese.

Paola Di Benedetto parla di Antonio Zequila

Tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto ci sono stati molti diverbi e discussioni. Alla fine della puntata, ad esempio, l’attore ha dichiarato che la bella fidanzata di Federico Rossi non meritasse la finale appena conquistata.

Paola Di Benedetto parlando di quanto successo con Patrick Ray Pugliese ha raccontato di essere dispiaciuta per l’attore. Dal suo punto di vista ha sofferto molto per cercare di raggiungere la finale che era l’obiettivo del suo Grande Fratello Vip e questo lo ha condizionato pesantemente nei comportamenti.