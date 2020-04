Oroscopo Branko 3 aprile 2020, le previsioni astrologiche di oggi: serata bizzarra per Leone

L’oroscopo di Branko del 3 aprile 2020 è pronto a soddisfare ogni curiosità degli amanti delle predizioni zodiacali giornaliere. Protagonista della giornata è Venere in Gemelli, un transito che vi farà compagnia per quattro mesi. Curiosi di sapere che effetto ha questo transito su di voi? In primo piano, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 3 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata siete più sicuri nelle decisioni. Questo è grazie alla scossa provocata da Luna in Cancro. In testa avete tanti bei progetti, tutto conta sulla buona protezione delle stelle, soprattutto di Venere che inizia un lungo e incantevole transito in Gemelli. Domenica delle Palme, affari a distanza.

Toro – Venere lascia il vostro segno ma non vi abbandona. Sarà fino ai primi di agosto in Gemelli, questo vuol dire solo una cosa: movimento di denaro. Tra oggi e domani, la Luna crea pesantezza fisica e s’intrufola nelle questioni familiari. Dovete mangiare in modo equilibrato, fare più movimento fisico. Marte e Saturno creano panico nel settore professionale.

Gemelli – Venere lascia il segno precedente e vi raggiunge al tramonto. Sarà con voi fino al 7 agosto! In questo periodo, i single che hanno perso la speranza troveranno finalmente l’amore. Avete un giusto atteggiamento nel lavoro, dopo Pasqua potete intraprendere le battaglie che volete.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Il fine settimane delle Palme è sempre stato all’insegna di una grande Luna, ma questa in Leone è più interessata ai beni materiali dei rapporti. Delicati sono i rapporti con le autorità, i superiori, i collaboratori. La quadratura Sole-Giove è un aspetto esasperante anche per la salute. Per fortuna, sapete dominare i vostri nervi.

Leone – Serata bizzarra per la vita sentimentale. Venere positiva in Gemelli prende posizione in un punto felice del vostro oroscopo. Influenza bene anche le relazioni professionali, lavorative. Dopo il 13 maggio avvertirete il cambiamento ma dovete tenervi pronti alle novità già dal giorno di Pasqua. L’oroscopo di Branko vi chiede di essere più poetici in amore.

Vergine – Le difficoltà che incontrate nel campo lavorativo, professionale, affari, sono molto stimolanti. Nulla riesce a piegarvi, infatti, nella tela del ragno cadrà qualcun altro ma non prima di Pasqua. Mercurio terribile resta in Pesci fino all’11 aprile, un transito che porta agitazione nel matrimonio. Domenica delle Palme Luna nel vostro segno, mai dire mai in amore.

Previsioni di venerdì 3 aprile da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Primo quarto in Cancro è alle spalle. Tra oggi e domani la Luna in Leone accende uno strano desiderio, ma vi rende nostalgici. Nonostante tutto, il vostro è un segno signorile. La vostra eleganza inizia a essere presa di mira da Venere in Gemelli, che rende splendido anche il vostro amore.

Scorpione – In questo periodo incerto e difficile, il vostro spirito critico e intuitivo vi permette di agire in modo serio e realistico. Anche se non sarete compresi da tutti, le vostre iniziative saranno premiate alla fine. Luna e Leone non promettono nulla a livello fisico ma stimola anche la vostra indisciplina. Dovete fare molta attenzione a Marte, Saturno e Urano. Ma una speranza si accende stasera grazie a Venere in Gemelli.

Sagittario – Una curiosità per le donne in dolce attesa: per due giorni, Luna in Leone opposta a Marte in Acquario, accelera e facilita i parti. Questa nuova combinazione favorisce anche i nuovi innamoramenti. L’opposizione di Venere in Gemelli può dare noia al matrimonio, ma è stimolante. Dopo Pasqua, nel campo lavorativo ne vedrete delle belle.

L’oroscopo di Branko del 3 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – Luna primo quarto è alle spalle, ora dovete tenervi pronti alla terza fase lunaria contraria al vostro segno. Presto le vostre iniziative prenderanno vita, concluderete la primavera con successo morale e finanziario. Venere diventa un agente professionale, da stasera fino al 7 agosto, in Gemelli! Un giorno, i vostri figli vi renderanno orgogliosi.

Acquario – Luna in Leone porta anche messaggi positivi, ma va vista con sospetto perché forma opposizione con Marte e Saturno nel vostro segno. Spegnete i vostri spiriti bollenti per un po’, almeno fino alle Palme. Massima cautela nella salute. In serata, Venere inizia un ottimo aspetto con Marte che vi porterà un nuovo amore, se single, e aiuterà eventuali separazioni.

Pesci – Dovete impegnarvi di più, creare di più, lavorare di più. Approfittate di Mercurio che resterà nel vostro segno fino all’11 aprile. Tra oggi e domani, approfittate anche della Luna in Leone, che potrebbe portarvi al successo. C’è confusione in famiglia, causata dal passaggio di Venere in Gemelli. Nuovi amori brevi, stagionali.