Amadeus, l’amara confessione: “Ho pensato fosse finita…”

Amadeus è uno dei volti della televisione italiana più amati in assoluto. Il suo modo di condurre fine ed elegante, il suo garbo, la professionalità e la simpatia, hanno fatto di lui una delle colonne portanti della Rai.

Un successo che dura da una vita, consolidatosi ancor di più quest’anno, quando è stato designato padrone di casa di Sanremo. Eppure, sono in molti a non sapere che la sua carriera ha vissuto degli alti e dei bassi e che è stata contrassegnata da un periodo decisamente delicato.

Amadeus Sanremo l’ha consacrato, ma c’è stato il buio

E’ stato lo stesso diretto interessato, in un’intervista rilasciata tempo fa al Corriere della Sera, a parlare di questo aspetto della sua vita che l’ha particolarmente segnato. Il conduttore ha infatti confessato di aver passato un periodo decisamente buio nel lontano 2006. Tutto è successo quando d’improvviso la sua carriera ha subito un arresto a seguito della decisione di lasciare la Rai e L’Eredità per Mediaset.

Una difficoltà lavorativa che l’ha fatto molto soffrire: La popolarità era sparita di colpo, ha detto, non mi chiamava più nessuno. Tre anni di serale si fermarono a pochi mesi. Sono rimasto fermo per due anni e ho rischiato che la mia carriera fosse al capolinea. Nessuno mi dava da lavorare, nessuno mi chiamava, non avevo più offerte, ero passato dall’essere uno che faceva picchi di ascolto a uno a cui non squillava il telefono.

Sbagliai io ad accettare quella proposta, ma a quel punto avevo due strade: o mi disperavo o ripartivo da zero. Per fortuna, però, le cose si sono sistemate e il suo percorso in tv, dopo uno stop abbastanza lungo è terminato ed oggi è il fuoriclasse che tutti conosciamo e che il pubblico ha imparato ad amare.

Amadeus e l’amore con Giovanna Civitillo

Amadeus ha definito la sua compagna Giovanna Civitillo, dalla quale ha avuto anche un figlio “l’altra metà della mela”. E in effetti pare essere proprio così. I due si sono giurati amore eterno nel 2009 e da allora non si sono mai più lasciati. Un amore a prova di gossip e pettegolezzi che non è mai stato toccato da nessuna ombra.

Belli, puliti e solari, la coppia ha conquistato tutti. Oggi sono innamoratissimi e non perdono occasione per sbandierare il loro amore ai quattro venti. Amadeus, quando ha conosciuto l’ex ballerina, era reduce da un matrimonio naufragato ed è proprio grazie alla bellissima Giovanna che ha ritrovato il sorriso e la voglia di mettersi nuovamente in gioco da un punto di vista sentimentale.