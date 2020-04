“Me li taglio…”: Paola Barale, quarantena creativa per la soubrette piemontese [VIDEO]

Paola Barale si taglia i capelli da sola: il video diventa virale

Tra le numerose regole emanate dal Governo per combattere la diffusione del Covid-19 c‘è la chiusura di barbieri, parrucchieri e saloni di bellezza. Quindi tutti gli italiani in questo mese di quarantena si trovano con i capelli lunghi, tinte con la ricrescita e barbe incolte.

Qualche giorno fa anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un fiori onda si è lamentato della sua pettinatura biricchina in vista del discorso che doveva fare alla Nazione.

In molti sono ricorsi al fai da te, i maschi ad esempio rasandosi con le macchinette, mentre le donne si sono fatti aiutare con dei video tutorial realizzati da hair stilyst. Tra questi anche un personaggio dello spettacolo molto conosciuto, ovvero Paola Barale. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha fatto la soubrette piemontese.

Paola Barale segue i consigli del parrucchiere Mauro Situra

Attraverso una chiamata Skype col suo caro amico e hairstylist Mauro Situra, Paola Barale si è tagliata i capelli in casa. Nella clip in questione, che poi è stata riprodotta anche a Mattino 5, la soubrette di Fossano prima ha separato le ciocche e poi su indicazione del parrucchiere ha tagliato le lunghezze di troppo. Dopo le giustificate paure iniziali, il risultato del taglio casalingo ha lasciato di stucco l’ex valletta de La ruota della fortuna. (Continua dopo il video)

A Mattino 5 i consigli per un taglio fai da te maschile e femminile

Come accennato prima, Paola Barale si è accorciata i capelli in casa ai tempi dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. A Mattino 5, il conduttore Francesco Vecchi ha mostrato il filmato della bellissima showgirl piemontese che ha deciso di “darci un taglio”, seguendo i preziosi consigli del suo amico parrucchiere Mauro Situra.

Quest’ultimo, poi, su richiesta del collega di Federica Panicucci ha chiesto qualche consiglio per un taglio casalingo maschile. Successivamente Vecchi ha chiamato una sua collaboratrice per mostrare al pubblico di Canale 5 la tecnica di taglio.