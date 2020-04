Amici 19: video che screditano Javier a un passo dalla finale, ecco che cosa sta succedendo

La produzione di Amici ha mandato in onda una serie di video che screditano il ballerino cubano. Ecco che cosa è successo

In questi giorni sono successe delle cose strane ad Amici 19. La produzione ha deciso di mandare in onda dei filmati sulla vita privata di Javier, indeciso tra la sua ex fidanzata e Talisa.

Prima ha chiesto ripetutamente di sentire al telefono la sua ex fidanzata, poi qualche giorno dopo ha chiesto se si poteva fare una carta di lavoro per Talisa così potevano stare insieme. A seguito di queste mosse, nella casetta c’è stato un litigio furioso tra Javier, Giulia e Gaia, che difendevano l’amica.

Ma non è finita qui. Nel daytime di giovedì 2 aprile hanno mostrato che Javier si confidava nella notte con Nicolai e che diceva di essere molto preoccupato per quello che hanno mandato in onda. Lui non vorrebbe che si parlasse di queste cose perché gli pregiudicano la vittoria. Infatti, se dovesse esserci il televoto nella finale, sicuramente lui, per questa storia, ha perso consensi.

Ma non è l’unico video. Infatti, hanno anche fatto vedere che Javier ci provava in sala con Virginia, ex concorrente e ora ballerina professionista, chiedendole di andare a “dormire” a casa sua. Con Nicolai poi ha detto: “Prima o poi devo combinarci qualcosa con Virginia“. Inutile dire che sui social è scoppiato il caos.

Javier come Valentin?

Nel web davvero Javier sta perdendo consensi, mentre Nicolai, che finalmente si è calmato e ora si comporta bene, ne sta guadagnando. Tuttavia, questa diffusione di video che non c’entrano nulla con la gara è considerata una mossa inappropriata da parte della produzione del talent.

Questo fa pensare immediatamente al caso di Valentin. Infatti, dopo che il ballerino rumeno ha discusso con Maria De Filippi sono comparsi nel web tre video che lo mettevano in cattiva luce, ma solamente la produzione poteva diffonderli.

Quindi, come mai la produzione fa questo strano gioco di mettere in cattiva luce i concorrenti dal punto di vista personale? Ad ogni modo, ormai quelle di Javier e Valentin sono diventate delle soap opera che stanno un po’ annoiando. Voi che cosa ne pensate?