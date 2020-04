“Penso che il Governo ci stia prendendo per il cu*o”: Lorenzo Ricciardi di Uomini e Donne sbotta

Lorenzo Riccardi sbotta contro il Governo

Nelle ultime ore Lorenzo Riccardi ha tuonato su Instagram. Per chi non fosse informato, quest’ultimo è un protagonista di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi. Il ragazzo ha ricoperto tutti i ruoli possibili.

Infatti ha iniziato il suo percorso come corteggiatore, successivamente tronista scegliendo Claudia Dionigi e da qualche mese è un opinionista del Trono classico. Il giovane è molto attivo sui social network soprattutto in questo periodo di quarantena che deve rimanere obbligatoriamente a casa.

In un confronto con i follower Lorenzo ha detto il suo punto di vista su quello che sta accadendo nel nostro Paese per via del Covid-19. A quel punto il diretto interessato senza giri di parole ha risposto così: “Penso che il Governo ci stia prendendo per il cu*o per quanto riguarda gli aiuti!!!”. Ma non è finita qui la sua disapprovazione.

L’ex tronista contrariato per l’operato del Governo

Subito dopo Lorenzo Riccardi, sempre sul suo account Instagram che è seguito da moltissimi follower, ha postato uno scatto di uno dei personaggi più irriverenti di sempre: Cetto la qualunque. Ironizzando su quello che diceva il protagonista del film interpretato da un magistrale Antonio Albanese, l’ex tronista di Uomini e Donne ha taggato il Premier Giuseppe Conte scrivendogli di aiutare il Presidente del Consiglio ad agire in maniera più efficace.

In poche parole l’opinionista del Trono classico ha lanciato una frecciata velenosa all’attuale Governo in carica. Il fidanzato di Claudia Dionigi non sta per niente apprezzando l’operato dell’Esecutivo giallo-rosso.

Lorenzo Riccardi chiede consigli ai follower

Durante il confronto con i suoi numerosi seguaci, Lorenzo Riccardi ha chiesto loro un consiglio sul guardaroba. A quel punto all’ex tronista di Uomini e Donne gli sono arrivati centinaia di messaggi. In difficoltà a leggerli tutti, il compagno di Claudia Dionigi ha scritto: “Ragazzi mi state mandando 100 domande con scritto di tutto…Scrivetemi qualcosa in particolare se no diventa tutto complicato…”. Cosa avrà fatto dopo?