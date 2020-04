Grande Fratello VIP spoiler: ecco come sarà la finale, tutti i concorrenti presenti

In queste ore, l’ultima gieffina eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP, Teresanna Pugliese, si è collegata su Instagram ed ha fatto spoiler su come sarà la finale del reality show.

Quella di quest’anno è stata un’edizione decisamente particolare a causa della diffusione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Per tale ragione, anche la puntata conclusiva non potrà che essere anticonvenzionale, vediamo come si svolgerà.

Teresanna fa spoiler sulla finale del Grande Fratello VIP

Nel corso della semifinale del GF VIP, il conduttore Alfonso Signorini aveva rivelato che tutti i concorrenti sarebbero stati invitati in occasione dell’ultima puntata. Teresanna rimase alquanto perplessa dinanzi quest’affermazione, al punto da credere che il conduttore le stesse per dire che fosse una finalista. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, l’ex concorrente ha fatto degli spoiler molto interessanti su come si svolgerà la finale del Grande Fratello VIP.

A quanto pare, Signorini non mentiva. Tutti i concorrenti eliminati nel corso di questa edizione saranno presenti durante la puntata. Ovviamente, considerando le disposizioni governative attualmente in atto, il tutto non sarà possibile in studio. Pertanto, così come un po’ tutti ci stiamo abituando a fare, la rimpatriata avverrà tramite web.

Alcune considerazioni della Pugliese

Nel caso specifico, tutti i protagonisti si collegheranno dalle loro abitazioni e daranno il loro contributo alla puntata. Naturalmente, non ci sarà nessun balletto tra tutti i membri, a meno che non si decida di dare luogo ad una coreografia virtuale, ma la cosa è alquanto improbabile. Signorini, invece, condurrà sempre da Milano insieme a Pupo. Al momento, però, non ci sono ancora informazioni su Wanda Nara. Non si sa quindi se la donna, in occasione dell’ultima puntata, si cimenterà in un collegamento via webcam oppure no.

Ad ogni modo, dopo aver fatto gli spoiler sulla finale del Grande Fratello VIP, Teresanna ha parlato un po’ della sua esperienza ed ha voluto comunque ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta e supportata in questi giorni di permanenza. Inoltre, la donna ha spiegato quanto sia difficile insediarsi nel gruppo per i concorrenti entrati a percorso già iniziato.