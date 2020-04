Amici 19, Javier nella bufera: diviso tra l’ex fidanzata e Talisa, ci prova con una ballerina professionista (Video)

Javier Rojas ci ha provato palesemente con Virginia, ex concorrente e ballerina professionista del talent. Ecco che cosa ha fatto il ballerino

Amici 19, Javier nella bufera: ci ha provato anche con Virginia

Javier sta facendo molto discutere sui social e nel web in generale. Infatti, da quando è iniziata la fase serale di Amici 19, il ballerino è molto concentrato sulle sue vicende personali oltre che a ballare. Ha lasciato la sua fidanzata per iniziare una storia con Talisa. Lui e la ballerina all’inizio si nascondevano dagli altri con baci sfuggenti nella notte, poi hanno deciso di uscire allo scoperto.

Tuttavia, ultimamente Javier ha fatto arrabbiare un po’ tutti (specialmente Gaia e Giulia) con due richieste. Per prima cosa ha chiesto di poter parlare al telefono con la sua ex, poi ha chiesto alla produzione di far venire Talisa così potevano stare insieme.

Ma nel daytime di giovedì 2 aprile, a ridosso della finale, la produzione ha mandato in onda un video in cui si vede il ballerino provarci spudoratamente con Virginia. Quest’ultima è un’ex concorrente e ora ballerina professionista del programma. In saletta, durante le prove, Javier faceva delle espressioni starne guardandola, per poi dirle: “Finito tutto vengo a dormire a casa tua, sappilo“. Poi in un momento di confidenza con Nicolai ha detto: “Io prima o poi ci devo combinare qualcosa con Virginia” (Clicca qui per vedere il video). (Continua dopo la foto)

La reazione di Virginia

Virginia, quando Javier le ha detto quelle cose, non ha risposto, ha sorriso e ha continuato a riscaldarsi per la lezione. Dai social qualche ora dopo si è saputo, tramite Talisa, che Virginia ne ha parlato con lei e ha confermato che Javier ci sta provando, ma che in realtà “si è fatto solo dei gran film“.

Talisa ha detto che ha legato molto con Virginia nel programma e che hanno parlato di questo molto tranquillamente. Per la ballerina, Virginia è una delle persone di cui si fida di più. Se Talisa sembra essere tranquilla su questo, nel web Javier sta perdendo molti consensi per questo suo comportamento decisamente poco serio.

Anche lui stesso è preoccupato di essersi pregiudicato la finale, ma non per quello che ha fatto, ma per quello che la produzione ha mandato in onda sulla sua vita privata in modo ingiusto.