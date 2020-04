Amadeus paga caro la scelta della Rai: brutte notizie per i Soliti Ignoti – Il Ritorno

Soliti Ignoti – Il Ritorno in replica: la scelta della Rai

Ormai è risaputo che i Soliti Ignoti – Il Ritorno va in replica da un paio di settimane. E’ stato lo stesso conduttore Amadeus a svelare i motivi della sospensione. In una recente intervista al magazine Oggi, il professionista veronese ha detto che per la sua incolumità e soprattutto per quelli che lavorano al game show di Rai Uno si è deciso di chiudere almeno per il momento le registrazioni.

Infatti, anche se gli ignoti e i concorrenti si presentassero in studio con l’autocertificazione, nessuno può testimoniare se tale documento risponde a verità oppure no. Quindi tagliando la testa al toro hanno deciso di trasmettere solo degli appuntamenti non inediti.

Soliti Ignoti – Il Ritorno in calo: Striscia la Notizia domina

Purtroppo la scelta dei vertici di Viale Mazzini sta pagando in modo negativo. Infatti da quando nella fascia dell’access prime time di Rai Uno vanno in onda le repliche c’è stato un drastico calo degli ascolti. Se prima i Soliti Ignoti – Il Ritorno, il quiz con Amadeus era seguito da oltre 6,5 milioni di telespettatori, ora c’è si registrano almeno un milione di telespettatori in meno.

In tutto questo a trarre dei vantaggi è Striscia la Notizia. Infatti il tg satirico di Antonio Ricci è uno dei programmi televisivi rimasto superstite nei palinsesti Mediaset. La trasmissione condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker riesce a battere tutte le sere il format con gli ignoti.

La quarantena di Amadeus e la sua famiglia

Tornando all’intervista che Amadeus ha rilasciato al magazine diretto da Umberto Brindani, il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha parlato della sua quarantena. Il professionista Rai è nel suo appartamento di Roma con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José.

Il veronese sta facendo il minimo sindacale, ovvero preparare la tavola e al massimo lavare i piatti. In poche parole si occupa tutto la moglie mentre lui gioca molto a pallone con il suo secondogenito. Mentre la prima figlia è rimasta bloccata in Spagna, uno Stato che è in situazioni critiche come il nostro Paese.