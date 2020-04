Ascolti tv 2 aprile: Luca Argentero fa il botto, oltre 8 milioni per Doc. Recupera Amadeus e Insinna

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 2 aprile sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Pirati dei Caraibi. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il secondo appuntamento di Doc – Nelle Tue Mani, la serie con Luca Argentero.

Nel pomeriggio La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di giovedì 2 aprile 2020

Su Rai Uno la seconda puntata della fiction Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 8.044.000 spettatori pari al 29% di share. Canale 5 Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna ha raccolto davanti al video 2.928.000 spettatori pari all’11.4% di share. Rai Due Escape Plan – Fuga dall’inferno ha interessato 1.204.000 spettatori pari al 4.1% di share. Italia 1 Tokarev ha intrattenuto 1.636.000 spettatori (5.4%).

Su Rai Tre TgR – Speciale Viaggio nell’Italia del Coronavirus ha raccolto davanti al video 719.000 spettatori pari ad uno share del 2.4%. Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.283.000 spettatori con il 5.3% di share. La7 PiazzaPulita ha registrato 1.289.000 spettatori con uno share del 5.4%. Tv8 La Notte dei Record segna 534.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Fantozzi Subisce Ancora ha raccolto 547.000 spettatori con l’1.8%.

Gli ascolti dell’access prime time di giovedì 2 aprile 2020

Su Rai Uno la replica di Soliti Ignoti in replica ottiene 6.077.000 spettatori con il 19.5%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.341.000 spettatori con uno share del 17.1%. Rai Due TG2 Post ha ottenuto 1.218.000 spettatori con il 3.9%. Italia 1 CSI ha registrato 1.395.000 spettatori con il 4.5%.

Su Rai Tre Non ho l’Età raccoglie 1.349.000 spettatori con il 4.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.946.000 spettatori pari al 6.3%. Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.400.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.346.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.442.000 spettatori (7.9%). Tv8 Guess My Age ha divertito 733.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 491.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.094.000 spettatori (14.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.663.000 spettatori (18.6%). Invece su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.961.000 spettatori (14.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.402.000 spettatori (18%).