‘La tua assenza ci preoccupa…’: Carlotta Mantovan sparita dai social. Fan in ansia

Ormai sono settimane che Carlotta Mantovan è assente sui social. In tanti si stanno chiedendo che fine ha fatto la moglie di Fabrizio Frizzi e sopratutto perchè è praticamente sparita.

Lo scorso 26 marzo, sono stati celebrati i due anni di assenza di Frizzi e anche il quel caso, la giornalista non ha postato nemmeno un’immagine del marito. Cosa che invece hanno fatto tantissimi suoi colleghi ricordando con una parola o uno scatto il grandissimo Frizzi.

Carlotta Mantovan assente da troppo tempo sui social

Sicuramente come tutti, vista l’emergenza Coronavirus, Carlotta Mantovan è rinchiusa in casa con la sua bambina. Lei e Stella sono molto affiatate e condividono insieme numerose passioni. Passioni che, purtroppo, con il decreto imposto dal Governo sulle misure di sicurezza, non possono mettere in atto. Infatti, entrambe, amano molto andare a cavallo e spesso si concedono lunghe giornate al maneggio, nei pressi di Roma.

Inoltre, le due donne di Fabrizio Frizzi adorano anche passeggiare nei parchi, ma anche questo, almeno per ora è impossibile. Dando uno sguardo sul suo profilo Instagram, sono tanti gli utenti che le scrivono e le chiedono come sta trascorrendo la quarantena, dato che il suo ultimo psot risale a ben un mese fa. Anche in questo caso, Carlotta Mantovan ha preferito il silenzio ma numerosi sono i fan che si stanno preoccupando per la sua lunga assenza dai social. (Continua dopo il post)

Fabrizio Frizzi nel ricordo di tutti

Nel mese di Febbraio Fabrizio Frizzi ha compiuto ben 62 anni. Anche in quella occasione Carlotta Mantovan ha preferito il silenzio, non condividendo nulla sui social. Tutti i suoi fan ed ex colleghi,invece, lo hanno ricordato con delle foto sui loro rispettivi profili.

Un’iniziativa davvero commovente che dimostra ancora una volta quanto fosse amato il presentatore. molto probabilmente, Carlotta non ama esternare le proprie emozioni e preferisce tenersi il dolore dentro.

Infatti, la giornalista non è mai stata una donna appariscente e con molta discrezione, ha mostrato la sua sensibilità anche sul palco dell’Ariston. Amadeus, in occasione del settantesimo festival della canzone italiana ha voluto invitare la donna, omaggiando così il suo grande amico.