Amici 19: Talisa non si ferma, ecco cosa ha rivelato nelle ultime ore su Javier

Talisa è intervenuta ancora una volta sui social e ha confessato di aver parlato sia con l’ex fidanzata di Javier che con Virginia, la ballerina per cui il ballerino ha un interesse

Amici 19: tutto finito tra Javier e Talisa?

Amici 19 in questi giorni è diventato una sorta di telenovela con protagonista il ballerino Javier Rojas. La storia tra lui e Talisa Ravagnani ha appassionato molti telespettatori, ma ultimamente gli stessi sono rimasti un po’ delusi da quello che è successo. Da quando Talisa è stata eliminata dal talent, Javier non si è comportato molto bene nei suoi confronti.

Innanzitutto, ha chiesto ripetutamente alla produzione di poter parlare con la sua ex fidanzata, dopo averne parlato molto in casetta. Poi ha chiesto di poter stare con Talisa, ma alla fine ci ha provato con una ballerina professionista: Virginia Tomarchio.

Talisa, nei giorni scorsi, ha cercato di sdrammatizzare la situazione e ha detto sui social che lei e Javier hanno parlato in modo molto sincero, che non sono sposati e che si sente offesa per il bisogno delle persone di consolarla su questo. Ma poche ore fa la ballerina ha svelato altri dettagli.

Talisa confessa: ‘Ho parlato con l’ex di Javier e con Virginia’

All’inizio Talisa aveva difeso a spada tratta Javier, dicendo che tra loro era tutto chiaro, che la produzione sbagliava a mandare in onda cose così personali sui concorrenti. Tuttavia, poche ore fa in una diretta Instagram con Martina Beltrami, la ballerina ha voluto tornare sull’argomento e svelare qualche dettaglio in più.

Ha confessato di aver sentito Virginia per le avances che Javier le aveva fatto e Talisa le ha detto che era molto dispiaciuta. Virginia ha assicurato che il ballerino “si sta facendo solo dei film”. Tra le due c’è comunque un bellissimo rapporto di fiducia reciproca.

La stessa cosa vale, a sorpresa, per l’ex fidanzata di Javier. Talisa ha rivelato di averla sentita appena uscita dal programma, è molto carina, una brava persona. Ha invitato tutti a lasciarla stare perché lei vuole andare avanti con la sua vita.

Alla fine ha invitato le persone a guardare il programma per la gara, per il canto e per il ballo, non per il carattere delle persone. Lei, in ogni caso, spera che vinca Javier perché più talentuoso di Nicolai. Voi che cosa ne pensate?