Laura Pausini, il complimento di un fan, “Hai delle belle tette..” (Foto)

In un momento come questo in cui tutti siamo costretti alla quarantena forzata, una delle valvole di sfogo maggiori è rappresentata dai social network. Il discorso vale anche per Laura Pausini che utilizza i social per sfogarsi e rimanere in contatto con i propri fans. Una delle ultime foto postate su Instagram ha scatenato un commento particolare da parte di un fan a cui, però, la cantante emiliana ha saputo rispondere a tono. Cos’è successo? Vediamolo!

Laura Pausini e l’arrapato da quarantena

Dopo aver pubblicato una foto su Instagram ed aver condiviso con i propri followers un altro scatto di vita, Laura Pausini ha ricevuto moltissimi like e commenti. Uno di questi, in particolare, sembra aver attirato la sua attenzione dal momento che aveva un tono di apprezzamento molto più caricato rispetto agli altri.

“Laura hai due belle tette” scrive uno dei fans su Instagram. La risposta di Laura Pausini, però, non si è fatta attendere e non poteva che essere schietta, proprio come siamo abituati a vedere la cantante da tanti anni ormai. “Arrapato da quarantena” gli replica prontamente. Una risposta che tiene conto di quanto difficile debba essere questo periodo di quarantena per tutti quelli che sono single e non hanno un compagno o una compagna. (Continua dopo la foto)

Questo botta e risposta, naturalmente, non è passato inosservato ed ha fatto il giro del web. Un commento goliardico, è certo, fatto senza la voglia di offendere ma, diciamolo, un po’ troppo diretto ed esplicito. Com’è nel suo stile, però, la Pausini non l’ha presa male ma, anzi, ha replicato simpaticamente. Tutti i fans avranno sorriso leggendo questi commenti.

Non solo foto sensuali

Laura Pausini, come anticipato, è da sempre molto attiva sui social, a maggior ragione in un momento come questo. Dialogare con i fans e tenerli vicini è uno degli obiettivi principali della cantante emiliana che, negli ultimi giorni, si è “coalizzata” con Paola Cortellesi per raggiungere questo obiettivo.

Post e dirette, da parte di entrambe, tengono quindi compagnia ai fans in questi lunghi pomeriggi ed in questa fase di isolamento domestico obbligato. In attesa, dunque, di poter tornare alle nostre vite “normali”, continueremo a seguire i nostri beniamini sui social.