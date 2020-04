Roberta Morise dà il due di picche ad Eros Ramazzotti?

La presunta love-story tra Roberta Morise ed Eros Ramazzotti sta alimentando il gossip delle ultime settimane. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, il cantante pare aver perso la testa per l’ex compagna di Carlo Conti. Proprio negli ultimi giorni, Ramazzotti avrebbe confermato il flirt contrariamente a quanto fatto nei mesi scorsi. Ricordiamo, infatti, il presunto flirt con la Bilbao che era stato prontamente smentito direttamente dall’uomo.

Smentita che, questa volta, non è arrivata. Eros Ramazzotti, quindi, sarebbe davvero innamorato e a comprenderlo sarebbe stata anche l’ex moglie. Marica Pellegrinelli, infatti, pare decisa a riconquistare il marito che, nel frattempo, avrebbe preso un due di picche dalla Morise. Come sono andate davvero le cose?

Eros Ramazzotti, il discusso post su Instagram

Dopo essersi dedicato in maniera molto intensa al lavoro, con un tour che l’ha portato in diverse città nel mondo, Eros Ramazzotti sarebbe rientrato in Italia. Complice l’emergenza Coronavirus che sta costringendo tutti a casa, il cantante ha smesso momentaneamente di lavorare concentrandosi su sè stesso.

La bella conduttrice Rai, però, pare aver dato un bel due di picche ad Eros Ramazzotti rispondendo in maniera molto ironica ad un post dello stesso cantante a cui, forse, non ha reagito benissimo. Di cosa stiamo parlando? Ramazzotti avrebbe pubblicato, nelle ultime ore, un post su Instagram il cui testo può, effettivamente, essere interpretato in più modi. “Dice il saggio”, scrive Eros, “ciò che non vedi con gli occhi non inventarlo con la bocca”.

Il riferimento è, naturalmente, a tutte quelle news trapelate negli ultimi mesi che gli appioppavano i più diversi flirt al termine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Per alcuni, però, il riferimento potrebbe essere anche alla storia con Roberta Morise.

Il due di picche di Roberta Morise

Se Eros Ramazzotti ha pubblicato questo post sui social, la risposta di Roberta Morise non si è fatta molto attendere. La stessa, tra l’altro, non poteva che arrivare via social. La bella conduttrice calabrese l’ha affidata ad un meme in cui si legge chiaramente la risposta.

“Mai una gioia” esprime la ragazza. Il segnale di presunto allontanamento fatto da Ramazzotti alcune ore prima, potrebbe non essere stato molto gradito. Cosa accadrà adesso?