Un Posto al Sole, il 3 aprile 2020 rimarrà una data storica, ecco perché

Tutti i fans di Un Posto al Sole, la soap opera italiana più longeva in assoluto, la ricorderanno per sempre. Il 3 aprile 2020 rimarrà una data storica per i fedelissimi dell’appuntamento quotidiano di Rai 3 che catalizza, ogni sera, milioni di telespettatori. Eppure, se nessuno fino a questo momento c’era riuscito, il Coronavirus e l’emergenza che ne è conseguita ha costretto la produzione ad una scelta inedita. Quale?

Un Posto al Sole, stop alle puntate inedite

Il 3 aprile 2020 verrà ricordato per un motivo ben particolare. Un Posto al Sole non andrà più in onda con le puntate inedite. Nella serata di venerdì 3, quindi, ci sarà l’ultimo appuntamento con le nuove puntate della soap.

Dal 6 aprile, come già confermato in maniera ufficiale, verranno trasmesse le repliche più belle. Si partirà, in particolare, con le repliche di marzo 2012. Potremo rivedere la nascita della storia d’amore tra Serena e Filippo e rivedremo alcuni personaggi storici della soap che, purtroppo, oggi non ci sono più.

A commentare la scelta è stato uno dei volti simbolo di Un Posto al Sole. Stiamo parlando di Patrizio Rispo che interpreta Raffaele, lo storico portiere di palazzo Palladini. “Ci siamo dovuti fermare” ha chiarito durante un’intervista, proseguendo “andare avanti significava tradire il nostro pubblico”.

Una scelta coerente con quello che, da sempre, è lo spirito di Un Posto al Sole e dei suoi attori. Una soap sempre aderente a quanto succede nella realtà ed i temi sociali affrontati nel corso degli anni ne sono una validissima dimostrazione. Malattie genetiche, bullismo, camorra, violenza sulle donne, sono solo alcune delle tematiche che sono state di volta in volta trattate. Ecco perché, a questo punto, davanti ad un’emergenza così grande, lo stop era inevitabile.

La prima volta nella storia

Fino a questo momento, in 24 anni di programmazione, non era mai accaduto. Un Posto al Sole non si era mai fermato, aveva sempre tenuto compagnia ai propri fans diventando, non a caso, la soap opera italiana più amata in assoluto.

Adesso, però, è venuto il momento di fermarsi nel pieno rispetto di quanto sta succedendo, in questo particolare momento storico, in Italia e nel mondo. Non vi è una data certa per la ripresa della programmazione inedita. Nel frattempo, dunque, non rimane che godersi le repliche.