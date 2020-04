GF Vip: Andrea Denver e Paola Di Benedetto parlano in codice di un segreto della Casa

I due gieffini hanno parlato in codice di una cosa accaduta nella Casa ma che evidentemente nessuno sa. Ecco di che cosa si tratta

GF Vip: il segreto di Andrea Denver e Paola Di Benedetto

C’è un bellissimo rapporto tra Andrea Denver e Paola Di Benedetto. Lui, nella semifinale del Grande Fratello Vip, ha detto che in lei ha trovato una sorella. Ebbene, poche ore fa, i due concorrenti si sono ritrovati a parlare dopo che il modello ha menzionato Adriana Volpe.

Sapete bene che tra lui e la conduttrice c’era un rapporto molto particolare e lui non si è mai sottratto dal fargli i complimenti sull’aspetto fisico. Ad ogni modo, il sito di gossip BitchyF ha segnalato una conversazione strana avvenuta tra Andrea e Paola dopo aver nominato Adriana.

Paola ha detto ad Andrea che stava “volando” dopo la cosa che le aveva riferito e l’ha sgridato per non avergliela detta prima perché sarebbe stata una grande gioia. Lui le ha detto: “Non ho sognato per tre mesi, però non potevo dirlo“. Poi ha aggiunto che si trattava di “una situazione simile all’altra, ma quella persona non c’era“, per poi concludere con un “ti spiegherò“.

Insomma, la conversazione si riferisce ad un qualcosa che sicuramente è accaduto nella Casa e che Andrea Denver voleva. Ma il riferimento era ad Adriana Volpe nominata poco prima o la questione riguarda tutt’altro? Come mai nessuno si è accorto di questa cosa? Forse perché non ha importanza o perché sono stati bravi a farla di nascosto?

La finale del GF Vip

La semifinale della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha decretato altri due finalisti dopo Sossio Aruta e Aristide Malnati e questi sono Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. L’ultimo televoto settimanale prevede lo scontro tra Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Pugliese per altri due posti in finale. Eliminati quasi alla fine del percorso Teresanna Pugliese, Licia Nunez e Antonio Zequila.

La finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 8 aprile. Alfonso Signorini condurrà dallo studio di Verissimo, mentre saranno presenti anche tutti gli ex concorrenti in collegamento da casa. Confermata la presenza di Pupo, forse ci sarà anche Wanda Nara. Chi sarà il vincitore di questa strana edizione secondo voi?