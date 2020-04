Teresanna Pugliese contro Antonella e Denver del GF VIP: ecco cosa ha scoperto una volta uscita

Una volta uscita dalla casa del GF VIP, Teresanna Pugliese si è scagliata contro Antonella Elia e Andrea Denver. Nel caso specifico, l’ex gieffina ha detto di essere venuta a conoscenza di cose inaspettate sui due concorrenti.

La sua famiglia ci ha tenuto a metterla al corrente di alcuni retroscena avvenuti in casa, che hanno contribuito a far cambiare radicalmente idea all’ex tronista di Uomini e Donne sul conto dei due protagonisti.

Le confessioni di Teresanna su Antonella

Teresanna Pugliese ha registrato una diretta su Instagram ieri sera in cui ha parlato della sua esperienza nel reality show e non ha risparmiato frecciatine contro Denver e Antonella Elia. In merito a quest’ultima, l’ex tronista ha detto che in casa vige un clima di reticenza nei suoi riguardi. Molti vip fingono di andare d’accordo con lei per evitare di averla come nemica. Stando a queste dichiarazioni, dunque, pare che ci sia qualcuno che sta bluffando alla grande tra i concorrenti. Ma di chi si tratterà? La donna non è entrata nel merito della questione.

Tuttavia, se questo aspetto è rimasto alquanto ambiguo, completamente diverse sono le confessioni fatte su Andrea. Durante il suo periodo di permanenza in casa, Teresanna è andata abbastanza d’accordo con il modello. La sua considerazione su di lui, dunque, è sepre stata abbastanza positiva. Una volta uscita dal reality, però, ha cambiato completamente idea.

La Pugliese contro Denver

Nel corso della diretta su IG, Teresanna Pugliese, dopo aver parlato di Antonella, è passata a Denver ed ha detto di reputarlo un personaggio ambiguo. Quest’ultimo, infatti, l’avrebbe “ingannata” per tutto il suo percorso. La famiglia della napoletana le ha fatto notare alcuni confessionali e rivelazioni sul modello che l’hanno lasciata di stucco. A quanto pare, lui rientra in quella categoria di persone che, pur di andare avanti, è disposto a fingere di andare d’accordo con tutti.

Quando, però, le persone si voltano, è pronto a pugnalare alle spalle. Insomma, parole davvero forti quelle dette dall’ultima eliminata dal Grande Fratello VIP. Ma cosa succederà adesso? L’aver fatto queste dichiarazioni contribuirà a porre in cattiva luce i due concorrenti al punto da far sì che vengano eliminati? Vedremo.