Giulia De Lellis decisioni sbagliate “Ho perso tutto” futuro incerto

Giulia De Lellis vuole dare una seconda chance all’ex fidanzato che l’aveva tradita: ma all’orizzonte ci sono un po’ di problemi

Giulia De Lellis dopo aver scelto di dare una seconda possibilità di Andrea Damante finisce nell’occhio del ciclone. Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto della coppia che è uscita allo scoperto e subito ha scatenato una grande discussione.

Non è chiaro cosa sia successo nella vita di tutti e due, considerato che stavano insieme qualche tempo fa fino a quando l’ex tronista non aveva tradito l’influencer. Tanto che la situazione era andata male, che lei sulla storia aveva pubblicato il libro “Le corna stanno bene su tutto”. Il libro era diventato un grande successo.

Adesso invece è tornata con il suo ex, secondo quelle che sembrerebbe dalle foto che sono emerse sul giornale scandalistico. Fino a poche settimane fa era insieme ad Andrea Iannone poi improvvisamente la situazione è precipitata.

Giulia De Lellis e la fuga con Damante

Giulia De Lellis e Andrea Iannone erano stati insieme alla settimana della moda a Milano e avevano incontrato Andrea Damante. Da allora sembra che qualcosa sia accaduto perché la bella influencer è scappata a Pomezia e pare stia facendo la quarantena con il suo ex fidanzato.

Probabilmente tra i due è scattato nuovamente l’amore, tant’è che sono tornati insieme nonostante quello che era successo e il dolore del tradimento.

In passato aveva cercato di perdonare già, l’ex tronista però alla fine non c’era riuscita perché il dolore del tradimento era stato per lei troppo forte. Adesso però, rischia di perdere tutto perché aveva intrapreso una storia con il pilota, ma ha fatto un passo indietro tornando con Andrea.

La posizione della famiglia

Da quando è iniziata la quarantena insieme per Giulia De Lellis e Andrea Damante, non si sa che fine abbia fatto la madre della bella influencer, sempre molto presente nella sua vita.

In più, la sorella di Giulia ha messo un like al post di Andrea Iannone. Sembrerebbe quindi che la sua famiglia sia tutt’altro che favorevole al ritorno di fiamma con Andrea.

Che cosa accadrà? Quello che è certo è che in questo momento per Giulia la situazione è molto confusa e probabilmente lo resterà ancora per molto. Intanto, i suoi follower continuano a seguire le sue orme e a vedere i contenuti che pubblica sui social in questo momento così drammatico per tutti.