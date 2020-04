Antonella Elia GF Vip amore finito nella casa grande delusione

Antonella Elia in finale ma è molto arrabbiata perchè la sua “nuova fiamma” l’ha nominata spedendola al televoto

Nella casa del Grande Fratello vip gli anni sono abbastanza tesi con tutto quello che sta accadendo in queste ore. Ecco perché si iniziano ad inasprire i toni: in particolare Antonella Elia ha mostrato qualche segno di cedimento. Infatti ha detto che è come se nessuno fosse più disponibile ad accettare i suoi sbalzi d’umore.

In queste ore, l’ex soubrette ha dovuto fare i conti con un po’ di situazioni spiacevoli. In particolare, nella settimana della semifinale del reality show, si è vista tradita dal suo possibile nuovo amore che addirittura la spedisce nuovamente al televoto. Licia Nunez è stata eliminata e Paola Di Benedetto invece, è arrivata direttamente in finale.

Antonella Elia e la delusione

Ma che cosa è accaduto? La bella Antonella Elia è stata mandata al televoto da Aristide Malnati ed è una cosa che lei non è riuscita a superare in quanto tra i due c’è un rapporto molto forte tant’è che scherzando molte volte si era detto della nascita di questo nuovo amore. Antonella non aveva mai nascosto la simpatia e la sintonia che era nata con l’altro concorrente della casa del Grande Fratello.

Addirittura qualcuno che ha pensato che tra i due stesse nascendo qualcosa dopo che Paolo Delle Piane, il compagno di Antonella aveva mandato dei segnali discordanti all’interno della casa. Quello che certo, è che lei non si aspettava di essere spedite al televoto la settimana prima della finale proprio da Aristide.

La delusione da Aristide

Per Antonella è stata una brutta delusione tant’è che non ha tardato a dirglielo e ne è nata una piccola discussione. In questo momento però è anche vero, che si è in pochi all’interno della casa e quindi cercare di fare una nomination non è facile senza incappare, in amicizie e rapporti umani.

Per fortuna però Antonella Elia ha saputo comunque resistere, perché messa al televoto che l’ha salvata e l’ha mandata in finale al Grande Fratello Vip. Insomma, alla fine è andato tutto bene: lei stessa ha detto che la loro amicizia durerà fino alla fine è che adesso si chiariranno in merito a quello che è successo. Quello che è sicuro è che c’è rimasta molto male e che ora vuole vederci più chiaro sul loro rapporto.