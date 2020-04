“Perché è napoletana…”: il capoluogo campano nel mirino di Striscia la Notizia, è polemica

Striscia la Notizia e il servizio sulle macchinette

Qualche giorno fa a Striscia la Notizia è andato in onda un nuovo servizio tornando in ballo Napoli. Stando ai cittadini del capoluogo campano ma anche la stampa locale e ai governanti, il tg satirico di Antonio Ricci ha avuto una caduta di stile nei confronti dei partenopei e della città. Ricordiamo che un paio di settimane fa era scoppiata un’accesa polemica su un altro servizio realizzato dallo staff del programma di Canale 5.

In quell’occasione era stato mostrato una sorta di denigrazione ai danni del dottor Ascierto e la cura per il Covid-19, un farmaco già utilizzato per l’artrite reumatoide. Ora, invece, il tg ha mostrato un servizio in cui si parla di macchinette sugli autobus o che non restituiscono soldi perché sono napoletane.

La replica del consigliere regionale Francesco Borrelli.

Il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia non è piaciuto per niente al consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. Quest’ultimo, infatti, ha scritto un post sul suo profilo Facebook dimostrando tutta la sua indignazione per le parole adottate dal tg satirico di Antonio Ricci.

“Ancora offese su Napoli da parte di Striscia La Notizia. Borrelli e Simioli:” Dopo la questione Ascierto ci sono ricascati, avrebbero potuto tranquillamente tagliare quella scena”, ha scritto il politico locale. Poi quest’ultimo ha ricordato il servizio trasmesso lo scorso 1° aprile 2020 in cui si parlava di macchinette che non restituivano i soldi ai cittadini.

Le parole contro Striscia la Notizia

Nel servizio di Striscia la Notizia l’inviato ha intervistato i conducenti di tre città differenti. In primis ha parlato con uno di Bergamo che sulla questione ha detto questo: “Se entro 30 secondi non metti la moneta si frega pure quell’altra. E’ napoletana la macchinetta”.

Il consigliere regionale ha detto che Antonio Ricci e i suoi tecnici avrebbero potuto mandare in onda il filmato su Canale 5 tagliando la scena dell’intervista del conducente lombardo, che offende il capoluogo campano basandosi su dei stereotipi e rafforzando il razzismo che c’è tra il nord e sud Italia.