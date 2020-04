Angelina Jolie macabro pegno d’amore, fialetta di sangue del marito

Angelina Jolie e la scelta macabra di tenere al collo il sangue del suo ex marito: tutte le tendenze dark della star di Hollywood

Le star americane in diverse occasioni dimostrano che hanno dei gusti un po’ particolari. Questa volta a fare una cosa molto strana è stata Angelina Jolie. Infatti, la bella attrice, ex moglie di Brad Pitt ha fatto sapere di aver fatto un pegno di amore con il suo ex marito molto particolare e altrettanto macabro.

Angelina infatti, ha conservato una fialetta di sangue di suo marito. Nel corso della MTV Awards ma anche quando hanno promosso il film Original sin, sia lei che il suo ex compagno avevano al collo fialette gemelle che contenevano, uno il sangue dell’altro. Parliamo del occasione in cui era insieme al suo compagno Billy Bob Thornton.

Angelina Jolie e la storia con Billy Bob

L’ex moglie di Brad Pitt nel 2000 aveva sposato l’attore regista Billy Bob Thornton. In quel momento era molto particolare per lei la vita, in quanto aveva un personalità particolarmente dark. Se adesso è una donna di famiglia invece in passato era un po’ una scapestrata.

Basti pensare alle sue feste, il bacio sulla bocca al fratello James Haven dopo che aveva vinto l’Oscar per Ragazze interrotte nel 2000. Di certo il simbolo dell’amore con suo marito era proprio questa boccetta di sangue e aveva fatto molto discutere. Il significato di questo pegno era un legame indissolubile, intimo e profondo tant’è che… nel 2003 il matrimonio era finito!

La storia d’amore con Brad Pitt

La vita della nota attrice Angelina Jolie ha preso una strada completamente differente quando sul set di Mister and Mrs Smith ha conosciuto Brad Pitt. Da quel punto in poi, la tua vita è cambiata tant’è che i due si sono sposati e hanno avuto un lungo matrimonio. Questo matrimonio ha visto Angelina diventare madre, non solo dei figli di sangue, ma anche con tantissime adozioni che la coppia ha fatto.

Purtroppo però anche questa storia d’amore qualche anno fa è naufragata ma comunque Angelina è profondamente cambiata dall’esperienza con il suo marito Brad che ha cambiato il suo modo di fare. Di certo, crescendo è riuscita a superare questo suo lato un po’ beffardo ma resterà sempre l’immagine delle boccette di sangue che le aveva appeso al collo insieme al suo ex marito.