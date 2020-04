Fabio Rovazzi perde suo nonno a causa del Coronavirus: ecco la sua confessione sui social network

Il nonno di Fabio Rovazzi è morto a causa del Coronavirus e lui gli dedica un pensiero. È arrivato un momento cruciale nella vita del cantautore che ieri, nel corso di una diretta su Instagram con Emma Marrone, ha raccontato la storia di suo nonno.

Si tratta di un durissimo episodio che ha colpito la sua vita. Infatti, il nonno era già sofferente, come lui ha raccontato durante la diretta ma poi, gli ha dovuto dire addio in un momento così particolare.

L’artista non ha spiegato qual erano le malattie pregresse dell’amato nonno però ha raccontato in un post su Instagram che era un uomo che ha lavorato tutta la vita come camionista. Poi, era diventato un imprenditore di successo. Amava riprendere tutto quello che faceva, tant’è che ha lasciato tante cassette della sua esistenza e lui le considera come scene di un esempio di vita da seguire. (Continua dopo la foto)

Fabio Rovazzi e la sua confessione

La confessione di Fabio Rovazzi ha colpito molto i suoi follower e anche i colleghi cantanti. Ha detto come sta vivendo questo lutto ed ha anche voluto postare una fotografia insieme a suo nonno. Ha sperato che potesse sopravvivere, credendo fino alla fine di farlo scappare da questa malattia davvero così brutta. Però purtroppo è arrivata la sua ora e quindi ha dovuto lasciarlo andare.

Il virus ha bussato alla porta della sua famiglia e per lui è stato un brutto colpo. Dice che secondo lui, non era certamente quello che si meritava il caro nonno. Il messaggio si è concluso con un grazie per tutti gli insegnamenti che aveva ricevuto da questo uomo. Rovazzi ha confessato anche che era felice di averlo conosciuto e anche del fatto che il nonno fosse molto fiero di lui.

Il commento in diretta con Emma Marrone

Le parole di Fabio Rovazzi sono arrivate mentre parlava con Emma Marrone. I due infatti stavano facendo una diretta su Instagram. In questo momento così difficile, ha dovuto affrontare anche un lutto che per lui è stato devastante.

Non è un caso infatti, che il giovane cantautore abbia voluto finalmente raccontare quello che era successo anche per condividere questo dolore e cercare di superarlo con l’aiuto anche degli altri. Quello che è certo, da quello che emerge nelle parole pubblicate, è che si è trattato di un esempio per lui fondamentale e di una persona che non dimenticherà mai.