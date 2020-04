Sara Affi Fella incinta, quarantena da Coronavirus preoccupante

Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, ha confermato alcune settimane fa di aspettare un bambino. La giovane napoletana, insieme al fidanzato Francesco Fedato, stava vivendo un bellissimo momento.

Un momento che è stato interrotto dall’emergenza Coronavirus che, attualmente, sta costringendo tutti in quarantena. La ragazza sta trascorrendo questo periodo con grande apprensione, lontana dal compagno. Preoccupazione che ha condiviso con i fans sui social.

Sara Affi Fella, preoccupazione e paura

Sara Affi Fella ha deciso di condividere con i propri fans quelle che sono le sue emozioni in questo particolare momento della sua vita. Oltre alle limitazioni legate alla diffusione del Coronavirus, l’ex tronista è preoccupata per il suo stato. È, infatti, in gravidanza e questo sarebbe davvero un periodo in cui serenità e tranquillità dovrebbero farla da padrone. Sentimenti strani da provare data la situazione e dato che Sara Affi Fella sta trascorrendo la quarantena lontana dal fidanzato.

Quando è scattata l’emergenza, infatti, si trovava a Napoli dai genitori e non è più riuscita a tornare dal compagno. Francesco Fedato, infatti, è calciatore del Gozzano e vive nel paese in provincia di Novara. La ragazza ammette che vivere una gravidanza in questo momento non è affatto semplice e lo sapranno bene tutte le donne che sono in dolce attesa in questo periodo.

D’altro canto, Sara cerca di farsi coraggio e di andare avanti. Questo periodo di emergenza, secondo lei, finirà presto e quindi non rimane che rispettare le regole e rimanere in casa quanto più possibile. La ragazza racconta, poi, tutte le sue emozioni, spesso di tipo contrastante e tipiche di tutte le gravidanze.

Un momento speciale in cui la donna vede cambiare il proprio corpo giorno dopo giorno. Eppure, lo conferma lei stessa, sono cambiamenti che le piacciono e che sta apprezzando giorno dopo giorno.

Una quarantena nostalgica

Sara Affi Fella mostra, quindi, tutta la gioia di diventare presto mamma insieme alla grande paura per il momento drammatico in atto. Le sensazioni che sta provando le definisce molto forti, difficilmente raccontabili. Ciò che più le manca, lo conferma, è la vicinanza del fidanzato dal quale, però, spera di poter ritornare molto presto.

La gioia dei due futuri genitori è incontrollabile in questo periodo di stand-by. Entrambi, però, sanno benissimo che si tratta di un periodo transitorio che passerà presto e che le ultime fasi della gravidanza potranno vivere entrambi questa gioia.