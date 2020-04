Cecilia Zagarrigo, sui social il dolore per la scomparsa del nonno (Foto)

Cecilia Zagarrigo, una delle corteggiatrici del trono classico di Uomini e Donne, sta attraversando un momento molto difficile. Alla sospensione momentanea del trono classico di Uomini e Donne, si è aggiunto un incredibile dolore.

La ragazza ha perso il nonno scomparso da poche settimane e non riesce, a quanto pare, a superare questo lutto. I post su Instagram, con cui la ragazza comunica le proprie emozioni ai followers, lo confermano.

Cecilia Zagarrigo, un dolore incredibile

Cecilia Zagarrigo è entrata nel parterre di Uomini e Donne per corteggiare Carlo Pietropoli. Una ragazza che tutti noi abbiamo imparato a conoscere come una persona sorridente, forte e determinata. Un evento che le è successo ultimamente, però, pare aver minato seriamente la sua serenità ed averle tolto il sorriso. Poche settimane fa, infatti, la ragazza ha perso il nonno e questo è un lutto che non riesce proprio a superare.

Un dolore che, specialmente sotto il piano psicologico, ha cambiato moltissimo Cecilia Zagarrigo. È lei stessa ad ammetterlo in alcuni dei post che ultimamente ha condiviso sui propri profili Instagram. Nel momento della scomparsa dell’adorato nonno, la ragazza ha condiviso sul web il proprio dolore lasciando un messaggio bellissimo al nonno e salutandolo con un arrivederci, convinta che un giorno lo rivedrà. (Continua dopo il post)

Il sogno ricorrente

Come spesso avviene a chi perde una persona speciale della propria vita, i sogni notturni sono caratterizzati da questa presenza importante. Questo sta succedendo anche a Cecilia Zagarrigo che, anche in questo caso, ha voluto rendere partecipi i propri followers.

Un post, accompagnato da una foto commovente, descrive un sogno ricorrente ed un dolore che, ancora, non accenna minimamente a diminuire. “Sono un po’ di notti che ti sogno”, esordisce. Poi prosegue “Sei lì, in uno spazio bianco, sempre sorridenti e che mi dici sto bene, ho già fatto amicizia, mi devo solo ambientare”. Una descrizione molto dolce del nonno. (Continua dopo il post)

Il post si chiude con una dedica speciale. “Sai nonno, da quando te ne sei andato qui non è più come prima e neanche io lo sono più” dice la ragazza. “Buonanotte nonno, mi manchi tanto“ conclude. Un momento straziante in cui la corteggiatrice sente il bisogno di condividere il suo dolore. Benvenga dato che i fans hanno dimostrato di starle davvero molto vicino.