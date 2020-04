Alessio Bruno ed Eleonora D’Alessandro si sono lasciati? “Rispettate il mio dolore” (FOTO)

Alessio Bruno ed Eleonora D’Alessandro hanno cominciato la loro storia d’amore a seguito della rottura tra lui e la sua ex Valeria Bigella. I due protagonisti avevano deciso di partecipare a Temptation Island per mettere ala prova il loro amore.

Nonostante avessero deciso di uscire dalla trasmissione insieme per darsi un’altra chance, Valeria e Alessio, dopo poco, annunciarono la rottura. Il ragazzo si era, quindi, cimentato in una nuova relazione. In queste ore, però, sembra che anche questa relazione sia giunta al capolinea.

Alessio Bruno rimuove foto e video con la sua fidanzata

Dopo la chiusura definitiva con Valeria, Alessio Bruno ha dato luogo ad una storia con Eleonora D’Alessandro. La donna è stata accanto al suo uomo in uno dei momenti più bui della sua vita. Il ragazzo, infatti, fu condannato agli arresti domiciliari per detenzione di stupefacenti. Ad ogni modo, i due stavano affrontando insieme anche questo periodo di quarantena ma, da un po’ di settimane, i fan hanno cominciato a notare delle cose strane.

Nel caso specifico, dal profilo dell’ex di Temptation Island sono spariti tutti i video e le foto in compagnia della sua donna. Solitamente, infatti, i due erano molto attivi sui loro social mentre, d’improvviso, hanno cambiato le loro abitudini. Questo, quindi, ha fatto sorgere dei grossi sospetti per tutti i fan. Ad incrementare ancor di più i dubbi, però, ci ha pensato un altro avvenimento.

Eleonora D’Alessandro torna sui social con un video chiarimento

Eleonora D’Alessandro, infatti, ha smesso di seguire Alessio Bruno ed ha anche chiuso temporaneamente il suo account. Dopo una pausa durata alcune settimane, la donna è ritornata attiva con un video chiarimento. In tale clip, ha spiegato di aver attraversato un periodo molto difficile a causa di questioni familiari, personali e di salute. La ragazza, però, non è voluta entrare nel merito della vicenda.

Per questo motivo, ha chiesto a tutti i fan di non tartassarla di domande in direct e di rispettare il suo dolore. Con questo video, quindi, la protagonista ha voluto sancire il suo ritorno sui social, tuttavia, non ha voluto palesare i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi. Si è solo limitata a dire di aver avuto alcuni problemi anche di salute che, per fortuna, sono stati risolti.