‘Che bomba…’: Romina Carrisi in bikini, seno a vista e curve esplosive (FOTO)

Romina Carrisi sta continuando la sua quarantena ad Ibiza. La figlia di Al Bano, infatti, da qualche settimana è rimasta bloccata sull’isola dove era in vacanza con un gruppo di amici. La lontananza da casa sta preoccupando molto suo padre, che vorrebbe tenerla accanto, come del resto anche gli altri ragazzi.

Intanto, Romina cerca di tranquillizzare la sua famiglia, postando scatti e video attraverso il proprio profilo social. E proprio su Instagram, la la figlia di Al Bano pochi istanti fa si è immortalata in uno scatto da togliere il fiato.

Romina Carrisi super sexy in bichini

Ancora una volta Romina Carrisi è riuscita a stupire i propri seguaci. Alcuni giorni fa, è apparsa senza intimo, mostrandosi in topless all’ interno del bagno della sua camera ad Ibiza. Pochi istanti fa, invece, si è mostrata in bikini. La foto risale ad una vacanza a Capri, fatta lo scorso anno insieme a sua sorella Jasmine. Le due si sono molto divertite sull’isola e a testimoniarlo lo sono le tantissime immagini pubblicate nel 2019.

La figlia di Al Bano, forse presa dalla malinconia, in questi gironi ha voluto ricondividere un bel momento. Nella foto in questione la vediamo sdraiata sul bagno asciuga. Fisico scolpito, gambe toniche e addominali da urlo, così si è presentata Romina sulla splendida isola dei Vip. Ovviamente lo scatto ha ottenuto una area di like e in tanti le hanno fatto i complimenti definendola una vera ‘bomba sexy’. (Continua dopo il post)

La preoccupazione di Albano Carrisi per i suoi figli

Mentre Romina Carrisi è bloccata ad Ibiza, Al Bano continua ad essere preoccupato anche per Yari e Cristel. La ragazza da quando si è sposata con suo marito si è trasferita a Zagabria e circa una settimana fa, la Croazia è stata colpita da un brutto terremoto. Il giovane musicista, invece, è in salento ma non può avere contatti con la propria famiglia.

Con l’emergenza coronavirus nessuno può spostarsi dalle proprie abitazioni se non per comprare beni primari. Intanto, proprio Al Bano pochi giorni fa ha dovuto dire addio al suo caro amico Detto Mariano e anche in questo caso non ha potuto dargli l’ultimo saluto.